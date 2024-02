Maverick Viñales: "Avrei avuto bisogno di altri due giorni".

Maverick Viñales ha iniziato la stagione 2024 della MotoGP in modo poco significativo nei test di Sepang. La stella di casa Aprilia ha ancora del lavoro da fare prima della prima gara in Qatar.

Maverick Viñales sta affrontando la sua terza stagione completa come pilota ufficiale Aprilia. Il 29enne ha concluso i test di Valencia di fine novembre in testa alla classifica dei tempi e si è presentato alla pausa invernale pieno di fiducia.

Tuttavia, il 25 volte vincitore di un GP ha avuto più difficoltà ad ingranare nel primo test pre-stagionale dell'anno solare 2024. Mentre ha concluso la prima giornata al Sepang International Circuit al sesto posto, a 0,519 secondi dal tempo più veloce, giovedì è sceso in 12a posizione nella classifica finale . Alla fine, Viñales ha ottenuto un tempo di 1:57.528 minuti, a 0,846 secondi dal favoloso tempo di Pecco Bagnaia (Ducati).

"Ho ancora ben impresse nella mente le sensazioni di Valencia e anche le impressioni della vecchia moto. Quindi so esattamente dove siamo ancora carenti", ha detto lo spagnolo pieno di fiducia.

Quando gli è stato chiesto se fosse soddisfatto dell'andamento del test, il settimo classificato dello scorso anno ha risposto con un sorriso: "Avrei avuto bisogno di altri due giorni. Sto ancora cercando il feeling di Valencia, non l'ho ancora trovato. Al momento mi manca ancora il giusto equilibrio della moto all'ingresso delle curve, perché è estremamente instabile in questa zona. Di conseguenza, non riesco a frenare con la forza che vorrei, ma ci stiamo lavorando".

Oltre alla RS-GP24, Aprilia ha portato in Malesia anche un gran numero di componenti aerodinamici, che i piloti della Casa italiana hanno messo alla prova durante il test: "Stiamo lavorando molto anche con l'aerodinamica per vedere se influisce sul mio feeling. Non abbiamo ancora provato tutte le parti aerodinamiche che Aprilia ha fornito per i test, e continueremo a farlo in Qatar".

Riguardo all'ultimo test pre-stagionale di Doha, Viñales ha concluso: "Ora ho un'impressione completa della nuova moto e so su cosa dobbiamo ancora lavorare. Ora è una questione di tempo. Tra due settimane saremo in Qatar. Non è la pista migliore per i test. Dopo i lavori di ristrutturazione, l'aderenza è perfetta e questo nasconderà alcuni punti deboli della nostra moto. Ma faremo del nostro meglio".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

Test MotoGP di Sepang, giovedì (8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Rins, Yamaha, + 1.197

16° Zarco, Honda, + 1.260

17° Bezzecchi, Ducati, + 1.313

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183