Maverick Viñales: "Teria precisado de mais dois dias"

Maverick Viñales teve um início de temporada de MotoGP de 2024 pouco memorável no teste de Sepang. A estrela de fábrica da Aprilia ainda tem algum trabalho a fazer antes da primeira corrida no Qatar.

Maverick Viñales está a enfrentar a sua terceira época completa como piloto de fábrica da Aprilia. O piloto de 29 anos terminou o teste de Valência no final de novembro no topo da tabela de tempos e entrou na pausa de inverno cheio de confiança.

No entanto, o 25 vezes vencedor de GPs teve mais dificuldade em arrancar no primeiro teste de pré-época do ano civil de 2024. Embora tenha terminado o primeiro dia no Circuito Internacional de Sepang em sexto lugar, a 0,519 segundos do tempo mais rápido, caiu para a 12ª posição na classificação final na quinta-feira . No final, Viñales registou um tempo de 1:57,528 minutos, a 0,846 segundos do fabuloso tempo estabelecido por Pecco Bagnaia (Ducati).

"Ainda tenho as sensações de Valência bem presentes na minha cabeça e também as impressões da antiga mota. Por isso, sei exatamente onde ainda estamos a falhar," disse o espanhol cheio de confiança.

Quando lhe perguntaram se estava satisfeito com a forma como decorreu o teste, o sétimo classificado do ano passado respondeu com um sorriso: "Teria precisado de mais dois dias. Ainda estou à procura da sensação de Valência, ainda não a encontrei. Neste momento, ainda me falta o equilíbrio correto da moto à entrada das curvas, porque é extremamente instável nesta zona. Como resultado, não consigo travar tão forte como gostaria, mas estamos a trabalhar nisso."

Para além da RS-GP24, a Aprilia também levou para a Malásia um grande número de peças aerodinâmicas, que os pilotos do fabricante italiano testaram durante o teste: "Também estamos a trabalhar muito com a aerodinâmica para ver se têm influência nas minhas sensações. Ainda não testámos todas as peças aerodinâmicas que a Aprilia forneceu para o teste e vamos continuar a fazê-lo no Qatar."

Relativamente ao último teste de pré-época em Doha, Viñales concluiu: "Agora tenho uma impressão completa da nova moto e sei o que ainda temos de trabalhar. Agora é uma questão de tempo. Vamos viajar para o Qatar dentro de duas semanas. Não é a melhor pista para testar. Depois das obras de renovação, a aderência é perfeita, o que vai esconder algumas das fraquezas da nossa mota. Mas vamos tirar o melhor partido disso."

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

Teste de MotoGP de Sepang, quinta-feira (8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1,260

17º Bezzecchi, Ducati, + 1,313

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183