Luca Marini: "No sé cómo funciona"

En la tercera jornada del test IRTA en Sepang, la vuelta rápida del italiano ha sido de 1:58.0, más de seis décimas más lenta que la de su compañero de equipo Joan Mir. Los pilotos del LCR Zarco y Nakagami también quedaron por delante del piloto del Repsol Honda en los resultados finales. A pesar de todo, se marcha de Malasia razonablemente optimista: "Hay bastantes cosas positivas. Después de tres días con todos los demás pilotos rápidos en la pista al mismo tiempo, está claro dónde estamos en este momento. Joan ha hecho una gran vuelta en su ataque contra el crono. Está claro que ha entendido lo que necesita la Honda para ser rápida. Todavía no estoy tan lejos. Todavía hay demasiado estilo Ducati en mí".

Entonces, ¿cómo hará de la RC213V su moto? "El último día empezamos a jugar con la puesta a punto. Con la distancia entre ejes, pero también con el equilibrio en general. Al final me sentí bastante bien. En Qatar, tendremos una serie de piezas nuevas, que espero que marquen la diferencia". En general, cree que el test de Qatar dirá más sobre el ritmo real de carrera que el primer test de la temporada aquí en Malasia. Marini también reflexiona sobre lo que Ducati ha descubierto durante el invierno. "Los tiempos de 1:56 son increíbles. No sé cómo funciona eso. Estoy perdiendo en los frenos porque no puedo usar el trasero como estoy acostumbrado. Se trata de los últimos metros antes de entrar en curva. Aquí he ido mucho mejor con la Ducati que con la Honda de momento". Es también en este aspecto en el que el italiano está más retrasado respecto a su compañero Mir.

Y eso que no quiere convertir la Honda en una Ducati: "No creo en eso. Hay que respetar el ADN. Soy un gran fan de aprovechar sus puntos fuertes". Sin embargo, cuando se le preguntó cuáles son exactamente los puntos fuertes actuales de la Honda, el italiano guardó silencio. En comparación con el día anterior, al menos ha identificado una mejora: "Con neumáticos usados, hoy no he tenido que luchar tanto con la manejabilidad. También se nota en el hecho de que mi diferencia se ha reducido".

Una mejora concreta del trabajo de pruebas de los últimos días: "La salida de las curvas ha mejorado desde el momento en que vuelvo a pisar el acelerador. Nuestra tarea está clara: en Qatar tenemos que mejorar la entrada".

Y ha observado una tendencia general: "La mejora de la aerodinámica está exigiendo más a los neumáticos que en el pasado. En el futuro necesitaremos neumáticos más duros. Seguramente los traseros, pero probablemente también los delanteros. Los neumáticos actuales ya no son lo bastante consistentes".

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

