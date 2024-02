Luca Marini : "Je ne sais pas comment ça marche".

Au troisième jour des tests IRTA à Sepang, le tour le plus rapide de l'Italien a été de 1:58.0, soit plus de six dixièmes de moins que son coéquipier Joan Mir. Les pilotes du LCR Zarco et Nakagami ont également devancé le pilote Repsol Honda au classement final. Et pourtant, il quitte la Malaisie avec un certain optimisme : "Il y a plusieurs choses positives. Après trois jours passés en piste avec tous les autres pilotes rapides, nous savons où nous en sommes. Joan a réalisé un grand tour lors de son time attack. C'est clair : il a compris ce dont la Honda a besoin pour être rapide. Je n'en suis pas encore là. J'ai encore trop de style Ducati en moi".

Comment va-t-il donc faire de la RC213V sa moto ? "Le dernier jour, nous avons commencé à jouer avec les réglages. Avec l'empattement, mais aussi avec l'équilibre en général. Vers la fin, on se sentait déjà bien. Au Qatar, nous aurons encore quelques nouvelles pièces dont j'attends beaucoup". En général, il pense que le test du Qatar en dira plus sur le rythme réel de la course que le premier test de la saison ici en Malaisie. Marini se demande également ce que Ducati a trouvé pendant l'hiver. "Des temps au tour de 1:56, c'est un marteau. Je ne sais pas comment ça marche. Je perds sur les freins parce que je ne peux pas utiliser l'arrière comme j'en ai l'habitude. C'est là que tout se joue dans les derniers mètres avant le virage. Ici, j'étais nettement meilleur sur la Ducati que sur la Honda pour le moment". C'est aussi dans ce domaine que l'Italien situe son plus grand retard sur son collègue Mir.

Et pourtant, il ne veut pas faire de la Honda une Ducati : "Je n'y crois pas. Il faut respecter son ADN. J'aime beaucoup développer ses points forts". Quels sont exactement les points forts actuels de la Honda - l'Italien a toutefois gardé le silence sur ce point lorsqu'on l'a interrogé. Il a tout de même constaté une amélioration par rapport à la veille : "En pneus usagés, je n'ai pas eu autant de problèmes de comportement aujourd'hui. Cela se voit aussi dans le fait que mon retard a diminué".

Une amélioration concrète due au travail d'essai de ces derniers jours : "La sortie de virage s'est améliorée à partir du moment où j'ai remis les gaz. Notre tâche est claire : au Qatar, nous devons améliorer l'entrée".

Et il a observé une tendance générale : "Avec l'amélioration de l'aérodynamique, les pneus sont plus sollicités que par le passé. A l'avenir, nous aurons besoin de pneus plus durs. A l'arrière, c'est certain, mais probablement aussi à l'avant. Les actuels ne sont plus assez constants".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min.

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

