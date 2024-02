Luca Marini: "Non so come funziona".

Nel terzo giorno di test IRTA a Sepang, il giro più veloce dell'italiano è stato di 1:58.0, più di sei decimi più lento del compagno di squadra Joan Mir. Anche i piloti LCR Zarco e Nakagami hanno preceduto il pilota Repsol Honda nei risultati finali. Tuttavia, il pilota lascia la Malesia con un certo ottimismo: "Ci sono molti aspetti positivi. Dopo tre giorni con tutti gli altri piloti veloci in pista contemporaneamente, è chiaro quale sia la nostra posizione al momento. Joan ha fatto un ottimo giro durante il suo time attack. È chiaro che ha capito di cosa ha bisogno la Honda per essere veloce. Io non sono ancora così lontano. C'è ancora troppo stile Ducati in me".

Come farà a fare della RC213V la sua moto? "L'ultimo giorno abbiamo iniziato a giocare con la messa a punto. Con l'interasse, ma anche con il bilanciamento in generale. Verso la fine il risultato era abbastanza buono. In Qatar avremo una serie di nuove parti, che mi aspetto facciano la differenza". In generale, ritiene che il test del Qatar dirà di più sul ritmo di gara effettivo rispetto al primo test della stagione qui in Malesia. Marini sta anche riflettendo su ciò che la Ducati ha scoperto durante l'inverno. "I tempi sul giro di 1:56 sono impressionanti. Non so come funziona. Sto perdendo in frenata perché non posso usare il posteriore come sono abituato a fare. È tutta una questione di ultimi metri prima di girare. Qui mi sono trovato molto meglio con la Ducati che con la Honda". È anche in questo campo che l'italiano è più indietro rispetto al suo collega Mir.

Eppure non vuole trasformare la Honda in una Ducati: "Non ci credo. Bisogna rispettare il DNA. Sono un grande sostenitore della valorizzazione dei suoi punti di forza". Tuttavia, quando gli è stato chiesto quali siano esattamente gli attuali punti di forza della Honda, l'italiano è rimasto in silenzio. Rispetto al giorno precedente, ha almeno individuato un miglioramento: "Con le gomme usate, oggi non ho dovuto lottare così tanto con la maneggevolezza. Lo si vede anche dal fatto che il mio distacco si è ridotto".

Un miglioramento concreto rispetto al lavoro di prova degli ultimi giorni: "L'uscita di curva è migliorata dal momento in cui ho ripreso il gas. Il nostro compito è chiaro: in Qatar dobbiamo migliorare l'ingresso".

E ha osservato una tendenza generale: "L'aerodinamica migliorata sta mettendo a dura prova gli pneumatici più che in passato. In futuro avremo bisogno di pneumatici più duri. Sicuramente al posteriore, ma probabilmente anche all'anteriore. Gli pneumatici attuali non sono più abbastanza consistenti".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (dal 6 all'8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

Test MotoGP di Sepang, giovedì (8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Rins, Yamaha, + 1.197

16° Zarco, Honda, + 1.260

17° Bezzecchi, Ducati, + 1.313

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183