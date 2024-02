Luca Marini: "Não sei como é que funciona"

No terceiro dia de testes da IRTA em Sepang, a volta mais rápida do italiano foi de 1:58.0, mais de seis décimos mais lenta que a do seu companheiro de equipa Joan Mir. Os pilotos da LCR, Zarco e Nakagami, também ficaram à frente do piloto da Repsol Honda nos resultados finais. E, no entanto, ele deixa a Malásia razoavelmente otimista: "Há algumas coisas positivas. Depois de três dias com todos os outros pilotos rápidos na pista ao mesmo tempo, é claro onde estamos neste momento. O Joan fez uma grande volta durante o seu contrarrelógio. Claramente, ele compreendeu o que a Honda precisa para ser rápida. Eu ainda não estou tão longe. Ainda tenho demasiado estilo Ducati em mim."

Então, como é que ele vai fazer da RC213V a sua moto? "No último dia, começámos a brincar com a afinação. Com a distância entre eixos, mas também com o equilíbrio em geral. Senti-me muito bem no final. No Qatar, vamos receber uma série de peças novas, que espero que façam a diferença." Em geral, ele acredita que o teste do Qatar dirá mais sobre o ritmo real da corrida do que o primeiro teste da temporada aqui na Malásia. Marini também está a pensar no que a Ducati descobriu durante o inverno. "Tempos de volta de 1:56 são fantásticos. Não sei como é que isso funciona. Estou a perder nos travões porque não consigo usar a traseira como estou habituado. É tudo uma questão de últimos metros antes de virar. Aqui estive muito melhor com a Ducati do que com a Honda neste momento." É também nesta área que o italiano está mais atrasado em relação ao seu colega Mir.

E, no entanto, ele não quer transformar a Honda numa Ducati: "Não acredito nisso. É preciso respeitar o ADN. Sou um grande fã de aproveitar os seus pontos fortes". No entanto, quando questionado sobre quais são exatamente os pontos fortes actuais da Honda, o italiano permaneceu em silêncio. Em comparação com o dia anterior, pelo menos identificou uma melhoria: "Com pneus usados, não tive de lutar tanto com o comportamento hoje. Também se pode ver isso pelo facto de a minha diferença ter diminuído."

Uma melhoria concreta do trabalho de teste dos últimos dias: "A saída de curva melhorou a partir do momento em que voltei a pisar o acelerador. A nossa tarefa é clara: no Qatar temos de melhorar a entrada."

E observou uma tendência geral: "A aerodinâmica melhorada está a exercer mais pressão sobre os pneus do que no passado. Vamos precisar de pneus mais duros no futuro. Na traseira de certeza, mas provavelmente também na frente. Os pneus actuais já não são suficientemente consistentes".

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

