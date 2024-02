Pedro Acosta (9º): "¿Presión? Es sólo una palabra"

Mucho respeto y reconocimiento para Pedro Acosta: El Campeón del Mundo de Moto2 completó una fabulosa semana de entrenamientos en Sepang. Acosta consiguió hacer un uso intensivo de todas las sesiones para sumergirse al máximo en el proceso de aprendizaje de MotoGP y en los secretos de la RC16. La nueva incorporación a la estructura del equipo GASGAS-Tech3 mostró una velocidad impresionante en todo momento. En la primera tanda por el mejor tiempo al final de los tres días de test de apertura de la temporada, Acosta también afinó su mejor crono en 1:57s. Terminó a 0,6 segundos del campeón del mundo Francesco "Pecco" Bagnaia, noveno en la tabla de tiempos.

El joven español se mostró muy positivo tras seis días de extenuantes entrenamientos en Malasia: "Estoy absolutamente satisfecho, también por cómo ha ido el tercer día [del test oficial para todos los pilotos habituales]. Por supuesto, queríamos ver qué era posible hoy. A partir de la segunda sesión, he podido utilizar por primera vez todas las prestaciones de mi moto y ha sido fantástico. Sin embargo, todavía estoy lejos de alcanzar el máximo rendimiento. No he conseguido hacer una vuelta perfecta. No ha sido realmente óptima, sobre todo a la salida de las curvas. Todavía me falta un poco de todo. Si me preguntas qué me falta, te respondo: ¡0,6 segundos! Estos tíos saben conducir rápido, no son estúpidos. Así que no es ninguna sorpresa, pero estoy bastante contento. Todos somos más rápidos que el récord de vuelta de todos los tiempos".

El equilibrio de fuerzas en el fabricante austriaco de MotoGP ha sido emocionante: Pedro Acosta ha terminado el test a la par que el cofavorito al título Brad Binder (7º) y casi medio segundo por delante del veterano Jack Miller (13º). El cuarto piloto de la RC16, Augusto Fernández, y por tanto su vecino directo en el box de GASGAS, fue superado por el debutante por más de 1,3 segundos.

Nadie en el paddock de MotoGP esperaba que Acosta, un piloto de altos vuelos, vigilara la carrera desde atrás, pero el hecho de que el doble campeón del mundo esté jugando a la orquesta de MotoGP desde el principio es impresionante. A pesar de su sana confianza en sí mismo, el adolescente es cualquier cosa menos arrogante. Con un sano realismo y una forma física convincente, los signos están claramente a su favor tras la primera prueba importante. En cualquier caso, ya se ha ganado el título de "Rookie of The Year".

El "Tiburón de Mazarrón" no quiere dejarse llevar por las grandes expectativas del exterior. "¿Presión? Eso es sólo una palabra", espeta Acosta cuando se le pregunta. "Si crees en ella, la sentirás, si no, no. He vivido con presión los últimos tres años de mi vida. Se ha convertido en algo bastante normal. Pero no podemos centrarnos demasiado en la prueba. Miller 14º, Marini 19º, Rins 16º, Quartararo 11º: estos chicos estarán delante en un fin de semana de carrera. Por eso es importante mantener la calma".

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

