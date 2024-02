Pedro Acosta (9e) : "La pression ? Ce n'est qu'un mot"

Beaucoup de respect et de reconnaissance pour Pedro Acosta : le champion du monde Moto2 a réalisé une fabuleuse semaine de tests à Sepang. Acosta a réussi à utiliser toutes les sessions de manière intensive pour s'immerger au maximum dans le processus d'apprentissage du MotoGP et dans les secrets de la RC16. Le nouveau venu dans la structure du team GASGAS-Tech3 a fait preuve d'une rapidité impressionnante à tout moment. Même lors du premier shootout après le temps au tour ultime à la fin des trois jours de tests d'ouverture de la saison, Acosta a limé son meilleur temps dans la zone profonde de 1:57. Avec 0,6 seconde de retard sur le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia, il s'est classé neuvième sur la grille de temps.

Le jeune Espagnol s'est montré très positif après six jours d'essais en Malaisie : "Je suis absolument satisfait, y compris du déroulement de la troisième journée [d'essais officiels pour tous les pilotes titulaires]. Bien sûr, nous voulions voir ce qu'il était possible de faire aujourd'hui. A partir de la deuxième séance, j'ai pu pour la première fois exploiter pleinement les performances de ma moto, et c'était fantastique. Pour ma part, je suis encore un peu loin de la pleine performance. Je n'ai pas réussi à faire le tour parfait. Ce n'était pas vraiment optimal, surtout en sortie de virage. Il manque encore un peu de tout. Si vous me demandez ce qui me manque encore, je vous répondrai : 0,6 seconde ! Ces gars savent comment aller vite, ils ne sont pas stupides. Ce n'est donc pas une surprise, mais je suis plutôt content. Après tout, nous sommes tous plus rapides que le All Time Lap Record".

Les forces en présence chez le constructeur autrichien de MotoGP sont passionnantes : Pedro Acosta a finalement terminé le test à égalité avec le co-favori pour le titre Brad Binder (7ème) et presque une demi-seconde devant le vétéran Jack Miller (13ème). Le rookie a concédé plus de 1,3 seconde à Augusto Fernández, le quatrième acteur de la RC16 et donc son voisin direct dans le box GASGAS.

Dans le camp des pilotes MotoGP, personne ne s'attendait à ce que l'étoile montante Acosta regarde le peloton de l'arrière, mais le fait que le double champion du monde joue d'emblée dans l'orchestre MotoGP est impressionnant. Malgré une saine confiance en lui, l'adolescent est loin d'agir de manière arrogante. Avec un réalisme sain et une forme physique convaincante, les signes sont clairement positifs après ce premier test important. Dans tous les cas, il a déjà gagné le titre de "Rookie of The Year".

Le "requin de Mazarrón" ne veut pas se laisser envahir par les grandes attentes extérieures. "La pression ? Ce n'est qu'un mot", a balayé Acosta lorsqu'on lui a posé la question. "Si tu y crois, tu le sentiras, sinon non. J'ai vécu avec la pression au cours des trois dernières années de ma vie. C'est devenu assez normal. Mais nous ne devons pas trop nous focaliser sur le test. Miller 14e, Marini 19e, Rins 16e, Quartararo 11e - ces garçons seront devant lors d'un week-end de course. Il faut donc rester calme".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

Test MotoGP de Sepang, jeudi (8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Rins, Yamaha, + 1,197

16. Zarco, Honda, + 1,260

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,313

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183