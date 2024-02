Pedro Acosta (9°): "Pressione? È solo una parola".

Molto rispetto e riconoscimento per Pedro Acosta: il campione del mondo della Moto2 ha completato una favolosa settimana di test a Sepang. Acosta è riuscito a sfruttare intensamente tutte le sessioni per immergersi il più possibile nel processo di apprendimento della MotoGP e nei segreti della RC16. La nuova aggiunta alla struttura del team GASGAS-Tech3 ha mostrato una velocità impressionante in ogni momento. Nella prima gara per il miglior tempo sul giro alla fine dei tre giorni di test di apertura della stagione, Acosta ha anche affinato il suo miglior tempo in 1:57 basso. Si è piazzato a 0,6 secondi dal campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia, al nono posto della classifica dei tempi.

Il giovane spagnolo ha espresso un giudizio positivo dopo un totale di sei giorni di test impegnativi in Malesia: "Sono assolutamente soddisfatto, anche per come è andato il terzo giorno [del test ufficiale per tutti i piloti regolari]. Naturalmente volevamo vedere cosa era possibile fare oggi. Dalla seconda sessione in poi ho potuto sfruttare per la prima volta tutte le prestazioni della mia moto ed è stato fantastico. Tuttavia, io stesso sono ancora lontano dalla piena prestazione. Non sono riuscito a mettere insieme il giro perfetto. Non è stato ottimale, soprattutto all'uscita delle curve. Manca ancora un po' di tutto. Se mi chiedete cosa mi manca ancora, vi rispondo: 0,6 secondi! Questi ragazzi sanno come guidare velocemente, non sono stupidi. Quindi non è una sorpresa, ma sono abbastanza contento. Siamo tutti più veloci del record sul giro di tutti i tempi".

L'equilibrio di potenza del costruttore austriaco di MotoGP è stato entusiasmante: Pedro Acosta ha concluso il test alla pari con il co-favorito per il titolo Brad Binder (7°) e con quasi mezzo secondo di vantaggio sul veterano Jack Miller (13°). Il quarto pilota della RC16, Augusto Fernández, e quindi suo diretto vicino di box GASGAS, è stato battuto dal rookie di oltre 1,3 secondi.

Nessuno nel paddock della MotoGP si aspettava che il pilota di punta Acosta avrebbe osservato il campo da dietro, ma il fatto che il doppio campione del mondo stia giocando nell'orchestra della MotoGP fin dall'inizio è impressionante. Nonostante la sua sana sicurezza di sé, l'adolescente è tutt'altro che arrogante. Con un sano realismo e una forma fisica convincente, i segnali sono chiaramente a suo favore dopo il primo test importante. In ogni caso, ha già vinto il titolo di "Esordiente dell'anno".

Lo "Squalo di Mazarrón" non vuole farsi condizionare dalle grandi aspettative esterne. "Pressione? È solo una parola", ha detto Acosta quando gli è stato chiesto. "Se ci credi, la sentirai, altrimenti no. Ho vissuto con la pressione negli ultimi tre anni della mia vita. È diventato abbastanza normale. Ma non possiamo concentrarci troppo sul test". Miller 14°, Marini 19°, Rins 16°, Quartararo 11° - questi ragazzi saranno davanti nel weekend di gara. Per questo è importante mantenere la calma".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

