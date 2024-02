Pedro Acosta (9º): "Pressão? Isso é apenas uma palavra"

Muito respeito e reconhecimento por Pedro Acosta: o Campeão do Mundo de Moto2 completou uma fabulosa semana de testes em Sepang. Acosta conseguiu fazer uso intensivo de todas as sessões para mergulhar o mais profundamente possível no processo de aprendizagem do MotoGP e nos segredos da RC16. A nova adição à estrutura da equipa GASGAS-Tech3 mostrou uma velocidade impressionante em todos os momentos. Na primeira disputa pelo melhor tempo por volta no final dos três dias do teste de abertura da temporada, Acosta também conseguiu o seu melhor tempo na casa dos 1:57s. Terminou a 0,6 segundos do campeão do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia, em nono lugar na tabela de tempos.

O jovem espanhol mostrou-se igualmente positivo após um total de seis dias de testes extenuantes na Malásia: "Estou absolutamente satisfeito, também com a forma como decorreu o terceiro dia [do teste oficial para todos os pilotos regulares]. Claro que queríamos ver o que era possível hoje. A partir da segunda sessão, pude utilizar o desempenho total da minha mota pela primeira vez e foi fantástico. No entanto, eu próprio ainda estou longe do meu desempenho máximo. Não consegui fazer a volta perfeita. Não foi realmente óptima, especialmente na saída das curvas. Ainda falta um pouco de tudo. Se me perguntarem o que é que ainda me falta, eu respondo: 0,6 segundos! Estes gajos sabem conduzir depressa, não são estúpidos. Portanto, não é nenhuma surpresa, mas estou muito feliz. Estamos todos mais rápidos do que o recorde de volta de todos os tempos".

O equilíbrio de forças no construtor austríaco de MotoGP foi emocionante: Pedro Acosta acabou por terminar o teste a par do co-favorito ao título Brad Binder (7º) e quase meio segundo à frente do veterano Jack Miller (13º). O quarto piloto da RC16, Augusto Fernández, e portanto seu vizinho direto nas boxes da GASGAS, foi batido pelo estreante por mais de 1,3 segundos.

Ninguém no paddock de MotoGP esperava que o voador Acosta estivesse a observar o campo por trás, mas o facto de o duplo campeão mundial estar a jogar na orquestra de MotoGP desde o início é impressionante. Apesar da sua saudável auto-confiança, o adolescente é tudo menos arrogante. Com um realismo saudável e uma forma física convincente, os sinais estão claramente a seu favor após o primeiro teste importante. Em todo o caso, já ganhou o título de "Rookie of The Year".

O "Tubarão de Mazarrón" não quer deixar que as grandes expectativas externas o afetem. "Pressão? Isso é apenas uma palavra", diz Acosta quando questionado sobre o assunto. "Se acreditares nela, vais senti-la, caso contrário não a vais sentir. Vivi com a pressão durante os últimos três anos da minha vida. Tornou-se bastante normal. Mas não nos podemos concentrar demasiado no teste. Miller 14º, Marini 19º, Rins 16º, Quartararo 11º - estes tipos vão estar na frente num fim de semana de corrida. É por isso que é importante manter a calma."

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

