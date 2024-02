Fabio Di Giannantonio : "Acosta ne m'étonne pas".

Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Ducati) quitte Sepang le sourire aux lèvres et avec le meilleur temps de la simulation de sprint. Pour finir, il a évalué les performances du nouveau venu en MotoGP, Pedro Acosta.

Fabio Di Giannantonio a terminé les trois jours de test MotoGP sur le circuit international de Sepang à la huitième place du classement général, à 0,661 seconde de son collègue de marque Ducati Francesco Bagnaia, ce qui lui a permis de déclarer avec satisfaction : "Nous rentrons chez nous avec un grand sourire. J'ai particulièrement apprécié l'attaque du chrono, car c'est toujours le moment en test où le pilote peut jouer et aller à la limite. Pour avoir fait le tour avec une moto qui n'était pas réglée de manière optimale, le temps est vraiment honorable".

Après avoir été victime d'une chute en début d'après-midi, l'Italien a ensuite impressionné lors de sa simulation de sprint. Neuf pilotes au total ont effectué cette simulation, dont Jorge Martin de Ducati, Enea Bastianini ainsi qu'Alex et Marc Márquez. Diggia a finalement été le plus rapide de ces pilotes, devant Bastianini et Martin. "J'étais vraiment fort dans la simulation de sprint, avec l'équipe j'y ai construit un feeling de pointe".

Contrairement aux pilotes d'usine, les teams clients reçoivent généralement moins souvent de nouvelles pièces de développement. C'est le cas de Di Giannantonio, qui passe cette année de la Desmosedici GP22 à la GP23 de l'an dernier : "Nous avons essayé des choses au niveau du set-up, car nous n'avions pas de nouvelles pièces à tester. Mais même avec les changements de réglages, nous avons pu super bien progresser, ce qui est vraiment positif. Car cela montre que l'équipe me comprend bien. Grâce au nouveau moteur, la puissance développée par la GP23 est légèrement différente, mais dans l'ensemble, elle ressemble beaucoup à la GP22. C'est pourquoi nous nous concentrons principalement sur l'électronique et les réglages du moteur".

Lors du test de Sepang, c'est surtout le nouveau venu dans la catégorie, Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing Tech3), qui a attiré les regards. Le jeune homme de 19 ans a terminé neuvième au classement général, juste derrière Di Giannantonio, qui n'a toutefois pas été surpris par les performances de l'Espagnol : "Ce résultat n'est pas étonnant. Il a gagné la catégorie Moto3 et Moto2, ce qui montre que c'est un gars rapide. Il a aussi déjà adapté son style de conduite à la moto MotoGP. Mais le test n'est qu'une chose, lors d'un week-end de course, les conditions sont encore différentes. Nous devrions donc attendre de voir comment il se comporte au cours de la saison".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183



