Fabio Di Giannantonio: "Acosta non mi sorprende".

Fabio Di Giannantonio ha concluso i tre giorni di test MotoGP al Sepang International Circuit all'ottavo posto assoluto, a 0,661 secondi dal compagno di squadra Ducati Francesco Bagnaia, e il nuovo arrivato nel team Pertamina VR46 ha dichiarato soddisfatto: "Torniamo a casa con un bel sorriso sul volto. Mi è piaciuto particolarmente il time attack, perché è sempre il momento della prova in cui il pilota può giocare e andare al limite. Considerando che ho fatto il giro con una moto che non era stata messa a punto in modo ottimale, il tempo è davvero impressionante".

Dopo aver subito una caduta nel primo pomeriggio, l'italiano ha poi impressionato nella sua simulazione di sprint. Un totale di nove piloti ha completato questa simulazione, tra cui Jorge Martin della Ducati, Enea Bastianini e Alex e Marc Márquez. Alla fine Diggia è stato il più veloce di questi piloti, davanti a Bastianini e Martin. "Sono stato molto forte nella simulazione di sprint, insieme alla squadra ho creato un grande feeling".

A differenza dei piloti ufficiali, i team clienti ricevono generalmente nuove parti di sviluppo con minore frequenza. Questo è anche il caso di Di Giannantonio, che quest'anno passa dalla Desmosedici GP22 alla GP23 dell'anno scorso: "Abbiamo provato un po' di cose sull'assetto, visto che non avevamo nuove parti da testare. Ma anche con le modifiche all'assetto siamo riusciti a migliorare molto, il che è davvero positivo. Questo dimostra che la squadra mi capisce bene. Grazie al nuovo motore, l'erogazione di potenza della GP23 è leggermente diversa, ma nel complesso è molto simile a quella della GP22. Per questo motivo stiamo concentrando il nostro lavoro soprattutto sull'elettronica e sulla messa a punto del motore".

Nei test di Sepang, l'esordiente Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing Tech3) è stato al centro dell'attenzione. Il diciannovenne si è piazzato al nono posto assoluto, alle spalle di Di Giannantonio, ma la prestazione dello spagnolo non lo ha sorpreso più di tanto: "Il risultato non è una sorpresa. Ha vinto le classi Moto3 e Moto2, il che dimostra che è un ragazzo veloce. Inoltre ha già adattato il suo stile di guida alla MotoGP. Ma il test è solo una cosa, in un weekend di gara le condizioni sono di nuovo diverse. Quindi dovremo aspettare e vedere come si comporterà nel corso della stagione".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183



