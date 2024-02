Fabio Di Giannantonio: "Acosta não me surpreende

Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Ducati) deixa Sepang com um sorriso no rosto e o melhor tempo na simulação de sprint. Por fim, avaliou o desempenho do estreante de MotoGP Pedro Acosta.

Fabio Di Giannantonio terminou os três dias de testes de MotoGP no Circuito Internacional de Sepang em 8º lugar da geral, 0,661 segundos atrás do companheiro de equipa da Ducati, Francesco Bagnaia, pelo que o recém-chegado à equipa Pertamina VR46 disse com satisfação: "Vamos para casa com um grande sorriso na cara. Gostei particularmente do contrarrelógio, porque é sempre o momento da prova em que o piloto pode jogar e ir ao limite. Para o facto de ter feito a volta com uma moto que não estava configurada da melhor forma, o tempo é realmente impressionante."

Depois de sofrer uma queda no início da tarde, o italiano impressionou na sua simulação de sprint. Um total de nove pilotos completaram esta simulação, incluindo Jorge Martin da Ducati, Enea Bastianini, bem como Alex e Marc Márquez. Diggia foi o mais rápido destes pilotos no final, à frente de Bastianini e Martin. "Fui muito forte na simulação de sprint, juntamente com a equipa, criei uma grande sensação."

Em contraste com os pilotos de fábrica, as equipas clientes geralmente recebem novas peças de desenvolvimento com menos frequência. Este é também o caso de Di Giannantonio, que está a mudar da Desmosedici GP22 para a GP23 do ano passado este ano: "Tentámos algumas coisas na afinação, uma vez que não tínhamos quaisquer peças novas para testar. Mas mesmo com as alterações de afinação, conseguimos melhorar muito, o que é muito positivo. Isso mostra que a equipa me compreende bem. Graças ao novo motor, a potência da GP23 é ligeiramente diferente, mas no geral é muito semelhante à da GP22. É por isso que estamos a concentrar o nosso trabalho principalmente na eletrónica e na configuração do motor."

No teste de Sepang, o estreante da classe Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing Tech3) foi o centro das atenções. O jovem de 19 anos terminou em nono na geral, logo atrás de Di Giannantonio, mas o desempenho do espanhol não o surpreendeu: "O resultado não é surpresa. Ele ganhou as classes Moto3 e Moto2, o que mostra que é um tipo rápido. Também já adaptou o seu estilo de pilotagem à moto de MotoGP. Mas o teste é apenas uma coisa, num fim de semana de corrida as condições são novamente diferentes. Por isso, vamos ter de esperar para ver o desempenho dele ao longo da época."

Teste de MotoGP de Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183



Teste de MotoGP de Sepang, quinta-feira (8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Rins, Yamaha, + 1.197

16º Zarco, Honda, + 1,260

17º Bezzecchi, Ducati, + 1,313

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183