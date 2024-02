El piloto Ducati más débil: ¿Qué le pasaba a Bezzecchi?

Mientras que su nuevo compañero de equipo en el VR46, Fabio Di Giannantonio, convencía con su octavo puesto, Marco Bezzecchi fue el único piloto de MotoGP que no pudo mejorar en la tercera jornada de entrenamientos en Sepang. "Hemos tenido un pequeño problema con la moto y hemos decidido no ir a la caza del tiempo. He preferido seguir trabajando en mi estilo de pilotaje".

En la tabla combinada de tiempos, "Bez" es el peor piloto regular de Ducati en 15ª posición, a medio segundo de "Diggia" y a más de un segundo del más rápido de la prueba, el campeón del mundo Francesco "Pecco" Bagnaia.

Como es lógico, el italiano de 25 años no estaba de muy buen humor.

"No estoy contento en este momento. Me sentí mejor el miércoles que el jueves", declaró Bezzecchi. En la segunda jornada, sin embargo, sufrió una caída mientras perseguía los tiempos. "Probamos muchas cosas, pero no sirvieron para mejorar las sensaciones con la moto. Volvimos a los reglajes del segundo día y pulsamos el botón de reinicio. Simplemente no me siento cómodo".

"Bez" explicó la causa de los problemas sobre la Desmosedici GP23 sin ambages: "En comparación con mi moto del año pasado, tengo grandes problemas frenando, no confío en la rueda delantera en la fase de frenada. También tengo dificultades a la salida de las curvas, simplemente me falta confianza. Tenemos algunos puntos débiles, pero creo que encontraremos la manera de eliminarlos".

"Ya noté estos problemas en Valencia. Allí fui muy rápido a una vuelta, pero después de cada vuelta perdía más y más las buenas sensaciones", admitió el tricampeón del GP de 2023. "Aquí, en Sepang, sufrí aún más. La pista ofrece mucho agarre, las condiciones son increíbles. Entonces intentas ir cada vez más rápido, pero estoy en una fase en la que ya no puedo arriesgar más."

Bezzecchi se quedó pensativo cuando se le preguntó si se abordarán los problemas surgidos durante los últimos días de pruebas y cómo. "La moto es competitiva y tiene muchos puntos buenos. Tendré que adaptar mi estilo de pilotaje para poder rodar más rápido. Pero primero necesitamos una mejor puesta a punto básica".

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183

