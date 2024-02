Le pilote Ducati le plus faible : que s'est-il passé chez Bezzecchi ?

Alors que son nouveau coéquipier chez VR46, Fabio Di Giannantonio, s'est montré convaincant en terminant huitième, Marco Bezzecchi a été le seul pilote MotoGP à ne pas pouvoir s'améliorer lors de la troisième journée d'essais à Sepang. "Nous avons eu un petit problème sur la moto et avons décidé de ne pas partir à la chasse aux temps. J'ai préféré continuer à travailler sur mon style de pilotage".

Sur la liste des temps combinés, "Bez" apparaît à une certaine distance comme le plus mauvais pilote titulaire Ducati, à la 15e place, il lui manque une demi-seconde sur "Diggia" et plus d'une seconde sur le plus rapide du test, le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia.

On comprend que l'Italien de 25 ans n'était pas de bonne humeur.

"Je ne suis pas satisfait en ce moment. Mercredi, je me sentais mieux que jeudi", a décrit Bezzecchi. Le deuxième jour, il a toutefois chuté lors de la chasse aux temps. "Nous avons essayé beaucoup de choses, mais cela n'a pas aidé à améliorer le feeling avec la moto. Nous sommes revenus aux réglages du deuxième jour et avons appuyé sur le bouton reset. Je ne me sens tout simplement pas à l'aise".

Sans détour, "Bez" a expliqué à quoi étaient dus les problèmes rencontrés sur la Desmosedici GP23 : "J'ai beaucoup de mal à freiner par rapport à ma moto de l'an dernier, je ne fais pas confiance à la roue avant en phase de freinage. J'ai également des difficultés en sortie de virage, je manque tout simplement de confiance. Nous avons quelques points faibles, mais je pense que nous trouverons un moyen de les éliminer".

"J'ai déjà remarqué ces problèmes à Valence. Là-bas, j'étais très rapide sur un tour, mais après chaque tour supplémentaire, je perdais de plus en plus mes bonnes sensations", a reconnu le triple vainqueur du GP 2023. "Ici à Sepang, j'ai encore plus souffert. Le circuit offre beaucoup d'adhérence, les conditions sont incroyables. Ensuite, tu essaies d'en faire toujours plus et d'aller encore plus vite, mais je suis à un niveau où je ne peux tout simplement pas prendre plus de risques".

Bezzecchi s'est montré pensif lorsqu'on lui a demandé si et comment il comptait régler les problèmes apparus lors des derniers jours d'essais. "La moto est compétitive et possède de très bons points. Je vais devoir adapter mon style de pilotage pour pouvoir rouler plus vite. Mais d'abord, nous avons besoin d'un meilleur set-up de base".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

Test MotoGP de Sepang, jeudi (8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Rins, Yamaha, + 1,197

16. Zarco, Honda, + 1,260

17. Bezzecchi, Ducati, + 1,313

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183