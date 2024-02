Il pilota Ducati più debole: cosa c'era di sbagliato in Bezzecchi?

Mentre il suo nuovo compagno di squadra alla VR46, Fabio Di Giannantonio, è stato convincente in ottava posizione, Marco Bezzecchi è stato l'unico pilota della MotoGP che non è riuscito a migliorarsi nel terzo giorno di test a Sepang. "Abbiamo avuto un piccolo problema con la moto e abbiamo deciso di non andare a caccia di tempi. Ho preferito continuare a lavorare sul mio stile di guida".

Nella classifica dei tempi combinati, "Bez" è il peggior pilota regolare Ducati al 15° posto, a mezzo secondo da "Diggia" e a oltre un secondo dal più veloce del test, il campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia.

Comprensibilmente, il 25enne italiano non era di buon umore.

"Non sono contento in questo momento. Mi sentivo meglio mercoledì che giovedì", ha detto Bezzecchi. Il secondo giorno, tuttavia, è caduto mentre inseguiva i tempi. "Abbiamo provato molte cose, ma non sono servite a migliorare il feeling con la moto. Siamo tornati alle impostazioni del secondo giorno e abbiamo premuto il pulsante di reset. Ma non mi sento a mio agio".

"Bez" ha spiegato senza mezzi termini la causa dei problemi sulla Desmosedici GP23: "Rispetto alla moto dell'anno scorso, ho grossi problemi in frenata, non mi fido della ruota anteriore in fase di frenata. Ho anche difficoltà in uscita di curva, mi manca semplicemente la fiducia. Abbiamo alcuni punti deboli, ma credo che troveremo un modo per eliminarli".

"Avevo già notato questi problemi a Valencia. Sono stato molto veloce in un giro, ma dopo ogni giro ho perso sempre più le sensazioni positive", ha ammesso il tre volte vincitore del GP del 2023. "Qui a Sepang ho sofferto ancora di più. La pista offre molto grip, le condizioni sono incredibili. Poi cerchi di andare sempre più veloce, ma sono a un punto in cui non posso più rischiare".

Bezzecchi è diventato pensieroso quando gli è stato chiesto se e come verranno affrontati i problemi emersi negli ultimi giorni di test. "La moto è competitiva e ha molti punti positivi. Dovrò adattare il mio stile di guida per poter andare più veloce. Ma prima abbiamo bisogno di una migliore messa a punto di base".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

