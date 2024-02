O piloto mais fraco da Ducati: O que é que Bezzecchi tinha de errado?

O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo do ano passado, Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing), ficou em 15º lugar no teste de MotoGP no Circuito Internacional de Sepang. Ele ainda não se sente confortável na GP23.

Enquanto o seu novo companheiro de equipa na VR46, Fabio Di Giannantonio, foi convincente no oitavo lugar, Marco Bezzecchi foi o único piloto de MotoGP que não conseguiu melhorar no terceiro dia de testes em Sepang. "Tivemos um pequeno problema com a moto e decidimos não ir à caça de tempo. Preferi continuar a trabalhar no meu estilo de pilotagem."

Na tabela de tempos combinados, "Bez" é o pior piloto regular da Ducati, em 15º lugar, meio segundo atrás de "Diggia" e mais de um segundo atrás do mais rápido do teste, o campeão mundial Francesco "Pecco" Bagnaia.

Compreensivelmente, o italiano de 25 anos não estava no melhor dos humores.

"Não estou contente neste momento. Senti-me melhor na quarta-feira do que na quinta-feira", disse Bezzecchi. No segundo dia, no entanto, ele caiu enquanto perseguia os tempos. "Tentámos muitas coisas, mas não ajudaram a melhorar a sensação com a moto. Voltámos às definições do segundo dia e carregámos no botão de reiniciar. Simplesmente não me sinto confortável."

"Bez" explicou a causa dos problemas na Desmosedici GP23 em termos inequívocos: "Em comparação com a minha moto do ano passado, tenho grandes problemas de travagem, não confio na roda dianteira na fase de travagem. Também tenho dificuldades na saída das curvas, simplesmente falta-me confiança. Temos alguns pontos fracos, mas penso que vamos encontrar uma forma de os eliminar."

"Já me tinha apercebido destes problemas em Valência. Fui muito rápido numa volta, mas depois de cada volta perdi cada vez mais a boa sensação", admitiu o três vezes vencedor do GP de 2023. "Aqui em Sepang, sofri ainda mais. A pista tem muita aderência, as condições são incríveis. Então você tenta ir cada vez mais rápido, mas estou em um estágio em que não posso mais arriscar."

Bezzecchi ficou pensativo quando questionado sobre se e como os problemas que surgiram durante os últimos dias de testes serão resolvidos. "A moto é competitiva e tem muitos pontos positivos. Vou ter de adaptar o meu estilo de condução para poder andar mais depressa. Mas primeiro precisamos de uma melhor afinação básica."

Teste de MotoGP de Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

