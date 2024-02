Alex Rins (Yamaha/16e) : Le déficit de vitesse de pointe expliqué

La nouvelle recrue de Yamaha, Alex Rins, a dressé un bilan tout à fait encourageant après un total de cinq jours d'essais à Sepang, même si le travail sur les réglages a encore été négligé et que sa vitesse de pointe n'était pas au niveau de celle de Quartaro.

Une bonne nouvelle pour commencer : après la grave blessure à la jambe qui a affecté Alex Rins pendant une bonne partie de la saison dernière, il est désormais en grande partie libéré de la douleur. "Je n'ai eu du mal que le premier jour des tests IRTA. Les deux jours de shakedown se sont bien passés, puis j'ai eu un peu mal le premier jour IRTA. Mais le deuxième et le troisième jour ont été à nouveau parfaits. Je peux piloter la moto à ma façon, sans douleur, c'est une bonne chose", s'est-il réjoui après le premier test après la pause hivernale.

Autre élément encourageant : le nouveau moteur Yamaha, combiné à une aérodynamique un peu plus fine - notamment par rapport à la concurrence - a convaincu les pilotes d'usine du constructeur japonais lors des cinq journées d'essais en Malaisie (deux dans le cadre du shakedown grâce aux "concessions", trois lors du test IRTA).

Fabio Quartararo a été flashé à 338,5 km/h sur la M1 mercredi. Seul le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder a atteint la même valeur jeudi sur la RC16, ce qui permet à Yamaha de se maintenir effectivement en tête de la liste des vitesses de pointe du test de Sepang.

Curieusement, contrairement à son nouveau coéquipier, Alex Rins s'est retrouvé dans le bas du tableau avec une vitesse maximale de 334,3 km/h. "J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai analysé de nombreuses données", a déclaré le Catalan lorsqu'on lui a posé la question. "C'est parce que le capteur de vitesse de pointe est placé juste au point de freinage [avant le virage 1]. Les données montrent que Fabio freine cinq à sept mètres plus tard que moi. C'est à cause de ça", a-t-il expliqué.

En ce qui concerne les temps au tour, les pilotes officiels Yamaha se plaignent tous deux du même problème : lors de la chasse aux temps, ils atteignent rapidement la limite sur la M1. Quartararo, onzième, s'est retrouvé à huit dixièmes du meilleur temps des essais de la star Ducati Pecco Bagnaia, tandis que Rins s'est classé 16e sur la liste des temps combinés avec 1,197 seconde de retard.

L'Espagnol de 28 ans a néanmoins assuré : "Je suis plutôt content parce que nous réalisons de bons tests jusqu'à présent. Pendant ces cinq jours, nous nous sommes concentrés sur les essais de pièces. Nous avons donc un peu négligé d'avoir un bon set-up. Il nous a manqué un peu de travail de réglage, il faut encore trouver une meilleure configuration. J'ai eu un peu de mal à freiner la moto, la roue arrière perdait le contact avec le sol. Nous perdons un peu de temps dans ce domaine. Mais je suis plutôt satisfait parce que nous faisons du bon travail et que nous avons un bon groupe de travail. Nous verrons si nous pouvons continuer ainsi et nous améliorer encore".

Alors qu'Alex Rins a encore du mal, notamment dans la phase de freinage, Quartararo a également critiqué le comportement agressif de la M1 en sortie de virage. Après son expérience sur la Honda du LCR, le nouveau venu chez Yamaha a déclaré : "Je ressens la même chose, mais pas aussi fortement que lui, car je viens d'une autre moto et sur la Honda, nous avons eu de gros problèmes dans cette phase l'année dernière. Pour moi, cette moto est un peu meilleure en accélération, mais il est vrai que lorsque nous voulons pousser pour un temps au tour ou pour le rythme de course, nous avons plus de mal que les autres, par exemple à la sortie du virage 14 ou dans le virage 5".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183

Vitesse maximale des tests de Sepang (6 au 8 février) :

1. Quartararo, Yamaha, 338,5 km/h

2. Binder, KTM, 338,5 km/h

3. Miller, KTM, 337,5 km/h

4. Bagnaia, Ducati, 337,5 km/h

5. Bezzecchi, Ducati, 337,5 km/h

6. Marc Márquez, Ducati, 337,5 km/h

7. Marini, Honda, 336,4 km/h

8. Acosta, KTM, 336,4 km/h

9. Martin, Ducati, 336,4 km/h

10. Mir, Honda, 336,4 km/h

11. Zarco, Honda, 336,4 km/h

12. Savadori, Aprilia, 336,4 km/h

13. Di Giannantonio, Ducati, 336,4 km/h

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 335,4 km/h

15. Bastianini, Ducati, 335,4 km/h

16. Nakagami, Honda, 335,4 km/h

17. Oliveira, Aprilia, 335,4 km/h

18. Viñales, Aprilia, 334,3 km/h

19. Crutchlow, Yamaha, 334,3 km/h

20. Rins, Yamaha, 334,3 km/h

21. Alex Márquez, Ducati, 334,3 km/h

22. Augusto Fernández, KTM, 333,3 km/h

23e Pirro, Ducati, 332,3 km/h