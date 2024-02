Alex Rins (Yamaha/16°): spiegato il deficit di velocità massima

Prima le buone notizie: dopo il grave infortunio alla gamba che ha tormentato Alex Rins per gran parte della scorsa stagione, ora è di nuovo ampiamente libero dal dolore. "Ho faticato solo il primo giorno del test IRTA. I due giorni di shakedown sono andati bene, poi ho avuto un po' di dolore nel primo giorno di IRTA. Ma il secondo e il terzo giorno sono stati di nuovo perfetti. Posso guidare la moto a modo mio, senza dolori, il che è positivo", ha dichiarato felicemente dopo il primo test dopo la pausa invernale.

Incoraggiante anche il nuovo motore Yamaha che ha convinto i piloti della Casa giapponese, insieme a un design aerodinamico leggermente più snello - soprattutto rispetto alla concorrenza - nei cinque giorni di test in Malesia (due durante lo shakedown grazie alle "concessioni", tre al test IRTA).

Fabio Quartararo ha raggiunto i 338,5 km/h sulla M1 mercoledì. Solo il pilota della Red Bull KTM Brad Binder ha raggiunto lo stesso valore sulla RC16 giovedì, il che significa che la Yamaha è rimasta in cima alla lista delle velocità massime del test di Sepang.

Curioso: a differenza del suo nuovo compagno di squadra, Alex Rins si è piazzato in fondo alla classifica con una velocità massima di 334,3 chilometri orari. "Ci ho pensato molto e ho analizzato molti dati", ha detto il catalano interpellato in merito. "È perché il sensore della velocità massima è posizionato proprio nel punto di frenata [prima della curva 1]. In base ai dati, si può vedere che Fabio frena cinque o sette metri più tardi di me. Questo è il motivo", ha spiegato.

Per quanto riguarda i tempi sul giro, i piloti Yamaha lamentano entrambi lo stesso problema: raggiungono rapidamente il limite quando inseguono i tempi sulla M1. Quartararo ha chiuso all'undicesimo posto, a ben otto decimi dal miglior tempo di Pecco Bagnaia, star della Ducati, mentre Rins è arrivato a 1,197 secondi dal 16° posto della classifica combinata dei tempi.

Tuttavia, il 28enne spagnolo ha assicurato: "Sono abbastanza contento perché finora abbiamo fatto dei buoni test. In questi cinque giorni ci siamo concentrati sulle parti da testare. Di conseguenza, abbiamo trascurato di avere una buona messa a punto. È mancato un po' di lavoro di messa a punto, si tratta comunque di una configurazione migliore. Ho avuto qualche problema a frenare la moto, la ruota posteriore perdeva contatto con il terreno. Abbiamo perso un po' di tempo in quell'area. Ma sono abbastanza contento perché stiamo facendo un buon lavoro e abbiamo un buon gruppo di lavoro. Vedremo se riusciremo a continuare così e a migliorare ancora".

Mentre Alex Rins è ancora in difficoltà soprattutto in fase di frenata, Quartararo ha anche criticato il comportamento aggressivo della M1 in uscita di curva. Dopo la sua esperienza sulla Honda del team LCR, il nuovo arrivato in Yamaha ha dichiarato: "Ho le stesse sensazioni, ma non così forti come lui, perché vengo da una moto diversa e l'anno scorso abbiamo avuto grossi problemi con la Honda in quella fase. Per me questa moto è leggermente migliore in termini di accelerazione, ma è vero che quando vogliamo spingere per ottenere un tempo sul giro o un ritmo di gara, abbiamo più problemi degli altri, ad esempio all'uscita della curva 14 o alla curva 5".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (dal 6 all'8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183

Le velocità massime dei test di Sepang (6-8 febbraio):

1° Quartararo, Yamaha, 338,5 km/h

2° Binder, KTM, 338,5 km/h

3° Miller, KTM, 337,5 km/h

4° Bagnaia, Ducati, 337,5 km/h

5° Bezzecchi, Ducati, 337,5 km/h

6. Marc Márquez, Ducati, 337,5 km/h

7° Marini, Honda, 336,4 km/h

8° Acosta, KTM, 336,4 km/h

9° Martin, Ducati, 336,4 km/h

10° Mir, Honda, 336,4 km/h

11° Zarco, Honda, 336,4 km/h

12° Savadori, Aprilia, 336,4 km/h

13° Di Giannantonio, Ducati, 336,4 km/h

14° Aleix Espargaró, Aprilia, 335,4 km/h

15° Bastianini, Ducati, 335,4 km/h

16° Nakagami, Honda, 335,4 km/h

17° Oliveira, Aprilia, 335,4 km/h

18° Viñales, Aprilia, 334,3 km/h

19° Crutchlow, Yamaha, 334,3 km/h

20° Rins, Yamaha, 334,3 km/h

21° Alex Márquez, Ducati, 334,3 km/h

22° Augusto Fernández, KTM, 333,3 km/h

23° Pirro, Ducati, 332,3 km/h