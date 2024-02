Alex Rins (Yamaha/16º): Explicação do défice de velocidade máxima

A primeira boa notícia é que, depois da grave lesão na perna que afectou Alex Rins durante grande parte da época do ano passado, o piloto está agora praticamente livre de dores. "Só tive dificuldades no primeiro dia do teste IRTA. Os dois dias de shakedown correram bem, depois tive um pouco de dores no primeiro dia do IRTA. Mas o segundo e terceiro dias foram novamente perfeitos. Consigo conduzir a mota à minha maneira, sem dores, o que é bom", disse feliz após o primeiro teste depois da pausa de inverno.

Também encorajador: o novo motor Yamaha convenceu os pilotos de fábrica do fabricante japonês em combinação com um design aerodinâmico ligeiramente mais fino - especialmente em comparação com a concorrência - nos cinco dias de testes na Malásia (dois durante o shakedown graças às "concessões", três no teste IRTA).

Fabio Quartararo registou 338,5 km/h na M1, na quarta-feira. Apenas o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, alcançou o mesmo valor na RC16 na quinta-feira, o que significa que a Yamaha permaneceu no topo da lista de velocidade máxima do teste de Sepang.

Curioso: Em contraste com o seu novo companheiro de equipa, Alex Rins ficou no fundo da tabela com uma velocidade máxima de 334,3 quilómetros por hora. "Pensei muito sobre isso e analisei muitos dados", disse o catalão quando questionado sobre o assunto. "É porque o sensor de velocidade máxima está posicionado no ponto de travagem [antes da curva 1]. Com base nos dados, é possível ver que o Fabio trava cinco a sete metros mais tarde do que eu. É essa a razão", explicou.

No que diz respeito aos tempos por volta, os pilotos da fábrica da Yamaha queixam-se do mesmo problema: atingem rapidamente o limite quando estão a perseguir tempos na M1. Quartararo terminou em décimo primeiro, uns bons oito décimos atrás do melhor tempo de teste da estrela da Ducati, Pecco Bagnaia, enquanto Rins ficou a 1,197 segundos, no 16º lugar da tabela de tempos combinados.

No entanto, o espanhol de 28 anos garantiu: "Estou bastante contente porque tivemos bons testes até agora. Concentrámo-nos em testar peças durante estes cinco dias. Como resultado, deixámos de ter uma boa afinação. Faltou um pouco de trabalho de afinação, mas ainda se trata de uma melhor configuração. Tive um pouco de dificuldade em travar a moto, a roda traseira perde o contacto com o chão. Perdemos um pouco de tempo nessa área. Mas estou bastante satisfeito porque estamos a fazer um bom trabalho e temos um bom grupo de trabalho. Vamos ver se conseguimos continuar assim e melhorar ainda mais."

Enquanto Alex Rins continua a ter dificuldades na fase de travagem em particular, Quartararo também criticou o comportamento agressivo da M1 à saída das curvas. Depois da sua experiência na LCR Honda, o recém-chegado à Yamaha disse: "Sinto o mesmo, mas não tão fortemente como ele, porque venho de uma moto diferente e tivemos grandes problemas com a Honda nessa fase no ano passado. Para mim, esta moto é ligeiramente melhor em termos de aceleração, mas é verdade que quando queremos forçar um tempo por volta ou ritmo de corrida, temos mais problemas do que os outros, por exemplo, na saída da curva 14 ou na curva 5."

Teste de MotoGP de Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183

Máximas de velocidade máxima do teste de Sepang (6 a 8 de fevereiro):

1º Quartararo, Yamaha, 338,5 km/h

2º Binder, KTM, 338,5 km/h

3º Miller, KTM, 337,5 km/h

4º Bagnaia, Ducati, 337,5 km/h

5º Bezzecchi, Ducati, 337,5 km/h

6º Marc Márquez, Ducati, 337,5 km/h

7º Marini, Honda, 336,4 km/h

8º Acosta, KTM, 336,4 km/h

9º Martin, Ducati, 336,4 km/h

10º Mir, Honda, 336,4 km/h

11º Zarco, Honda, 336,4 km/h

12º Savadori, Aprilia, 336,4 km/h

13º Di Giannantonio, Ducati, 336,4 km/h

14º Aleix Espargaró, Aprilia, 335,4 km/h

15º Bastianini, Ducati, 335,4 km/h

16º Nakagami, Honda, 335,4 km/h

17º Oliveira, Aprilia, 335,4 km/h

18º Viñales, Aprilia, 334,3 km/h

19º Crutchlow, Yamaha, 334,3 km/h

20º Rins, Yamaha, 334,3 km/h

21º Alex Márquez, Ducati, 334,3 km/h

22º Augusto Fernández, KTM, 333,3 km/h

23º Pirro, Ducati, 332,3 km/h