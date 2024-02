Miguel Oliveira (Aprilia/18e) : "Le rythme est meilleur".

Après trois jours d'essais intensifs - y compris avec l'aéro-rampe à l'arrière pour recueillir des données sur le flux d'air - la percée n'a pas eu lieu chez le dentiste le plus rapide du monde : Miguel Oliveira a manqué 1,3 seconde à Francesco Bagnaia et, avec sa 18e place sur la liste des temps combinés des tests de Sepang, il n'a pas répondu aux attentes de nombreux observateurs.

La bonne nouvelle, c'est que ce résultat ne reflète pas le niveau réel de ses performances. "Il est vrai que j'ai du mal à me mettre sur un tour rapide, c'est là que nous devons nous améliorer pour être compétitifs. Mais il y a de bonnes raisons à cela. Jeudi, nous avons manqué la fenêtre de tir adéquate pour attaquer le chrono, nous étions en retard. Nous avons apporté quelques modifications aux réglages et nous avons roulé avec toute la journée pour que je puisse mieux comprendre l'Aprilia. Notre rythme de course est meilleur", a assuré le Portugais.

Oliveira a certes remarqué qu'il avait fait des progrès avec la RS-GP24 par rapport à sa moto de l'année dernière, mais il y a encore des points faibles. "Il y a un potentiel d'amélioration, notamment en ce qui concerne le comportement en virage à haute vitesse, que je n'ai pas pu résoudre à Sepang. Nous allons nous y attaquer au Qatar".

Interrogé sur la difficulté de manœuvrer l'Aprilia en raison de sa force d'appui plus élevée et sur l'effort physique que cela implique, le pilote de la Trackhouse s'est exprimé comme suit : "Tout dépend si l'effort correspond au temps au tour, alors tout va bien. Si tu fais tout ce que tu peux, mais que tu n'obtiens pas un bon temps, tu es frustré. Là, ce n'est pas le cas. Le fait est que l'Aprilia est devenue un peu plus lourde, surtout dans les changements de direction rapides. Mais nous allons trouver un bon compromis".

"Nous avons fait un peu de travail avec l'électronique, en particulier avec le contrôle de traction, je vois une bonne base", a exprimé avec satisfaction le Portugais dans ce domaine, qui a également fait un saut technologique de deux ans. L'année dernière, il pilotait encore le modèle 2022 du constructeur de Noale. "Maintenant, j'ai beaucoup plus de possibilités, que je n'ai pas encore toutes essayées. Il y a tellement de choses à découvrir qui nous permettront d'être plus rapides, même sur un tour. La moto, les pneus et l'électronique, ces trois composants doivent être en harmonie pour atteindre cet objectif".

Au cours des tests de Sepang, il a également été annoncé que Davide Brivio, l'un des managers les plus appréciés de ces dernières années, reviendrait en MotoGP pour assumer le rôle de Team Principal chez Trackhouse. "L'avoir à bord est une très bonne chose pour l'équipe", a commenté Oliveira à propos de cette éminente recrue. "Nous avons rassemblé une équipe puissante et le rôle de Davide est de trouver ce dont nous, les pilotes, avons besoin pour nous sentir à l'aise. Je suis impatient de le rencontrer".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183