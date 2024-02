Miguel Oliveira (Aprilia/18°): "Il passo è migliore".

Si è concluso un intenso test a Sepang per Miguel Oliveira. Nel nuovo team clienti Aprilia Trackhouse, non solo deve abituarsi alla sua RS-GP24, ma c'è anche un cambiamento nella struttura della squadra.

Dopo tre giorni di test intensivi - anche con il rastrello aerodinamico al posteriore per raccogliere dati sul flusso d'aria - il dentista più veloce del mondo non è riuscito a fare un passo avanti: Miguel Oliveira si è fermato a 1,3 secondi da Francesco Bagnaia e, con il 18° posto nella classifica combinata dei tempi dei test di Sepang, ha disatteso le aspettative di molti osservatori.

La buona notizia è che questo risultato non riflette il livello effettivo delle prestazioni. "È vero che faccio fatica a fare un giro veloce, quindi dobbiamo migliorare per essere competitivi. Ma ci sono buone ragioni per questo. Giovedì abbiamo perso la finestra temporale giusta per un time attack, eravamo troppo in ritardo. Abbiamo apportato alcune modifiche alle regolazioni e abbiamo girato con queste per tutto il giorno, in modo da capire meglio l'Aprilia. Il nostro ritmo di gara è migliorato", ha assicurato il pilota portoghese.

Sebbene Oliveira si renda conto di aver fatto progressi con la RS-GP24 rispetto alla moto dello scorso anno, ci sono ancora dei punti deboli. "C'è un potenziale di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda il comportamento in curva alle alte velocità, che non sono riuscito a risolvere a Sepang. Lo affronteremo in Qatar".

Quando gli è stato chiesto di parlare dell'Aprilia, che è più difficile da gestire a causa della maggiore deportanza e dello sforzo fisico che ne consegue, il pilota di Trackhouse ha commentato come segue: "Dipende sempre se lo sforzo corrisponde al tempo sul giro, allora tutto va bene. Se dai il massimo ma non fai un buon tempo, ti senti frustrato. Non è questo il caso ora. Il fatto è che l'Aprilia è diventata un po' più pesante, soprattutto nei cambi di direzione veloci. Ma troveremo un buon compromesso".

"Abbiamo fatto un po' di lavoro con l'elettronica, soprattutto con il controllo di trazione vedo una buona base", ha detto il portoghese, che ha anche un salto tecnologico di due anni alle spalle. L'anno scorso era ancora in sella al modello 2022 del costruttore di Noale. "Ora ho molte più opzioni, non tutte ancora provate. Ci sono tante cose da scoprire che possiamo utilizzare per diventare più veloci sul singolo giro. La moto, i pneumatici e l'elettronica, questi tre componenti devono armonizzarsi per raggiungere questo obiettivo".

Durante i test di Sepang è stato anche annunciato che Davide Brivio, uno dei manager più apprezzati degli ultimi anni, tornerà in MotoGP e assumerà il ruolo di Team Principal in Trackhouse. "Averlo a bordo è molto positivo per la squadra", ha commentato Oliveira a proposito dell'importante novità. "Abbiamo messo insieme una squadra forte e il ruolo di Davide è quello di capire di cosa hanno bisogno i nostri piloti per sentirsi a proprio agio. Non vedo l'ora di conoscerlo".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183