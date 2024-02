Miguel Oliveira (Aprilia/18º): "O ritmo é melhor"

Depois de três dias de testes intensivos - incluindo com o aero rake na traseira para recolher dados sobre o fluxo de ar - o dentista mais rápido do mundo não conseguiu fazer uma descoberta: Miguel Oliveira ficou 1,3 segundos abaixo de Francesco Bagnaia e, com o 18º lugar na tabela de tempos combinados do teste de Sepang, ficou aquém das expectativas de muitos observadores.

A boa notícia é que este resultado não reflecte o nível real de desempenho. "É verdade que estou a ter dificuldades em fazer uma volta rápida, por isso temos de melhorar para sermos competitivos. Mas há boas razões para isso. Falhámos a janela de tempo certa para um contra-ataque na quinta-feira, chegámos demasiado tarde. Fizemos algumas alterações às afinações e rodámos com elas durante todo o dia para que eu pudesse compreender melhor a Aprilia. O nosso ritmo de corrida está melhor," assegurou o piloto português.

Embora Oliveira reconheça que fez progressos com a RS-GP24 em comparação com a mota do ano passado, ainda existem pontos fracos. "Há potencial para melhorar, especialmente em termos de comportamento em curva a alta velocidade, que não consegui resolver em Sepang. Vamos resolver isso no Qatar."

Quando questionado sobre a Aprilia, que é mais difícil de manobrar devido à maior força descendente e ao esforço físico associado, o piloto da Trackhouse comentou o seguinte: "Depende sempre se o esforço corresponde ao tempo por volta, então está tudo bem. Se dermos o máximo mas não fizermos um bom tempo, ficamos frustrados. Não é esse o caso agora. O facto é que a Aprilia se tornou um pouco mais pesada, especialmente nas mudanças de direção rápidas. Mas vamos encontrar um bom compromisso."

"Fizemos algum trabalho com a eletrónica, especialmente com o controlo de tração, vejo uma boa base," disse o piloto português, que também tem um salto tecnológico de dois anos atrás de si. No ano passado, ainda estava a utilizar o modelo 2022 do fabricante de Noale. "Agora tenho muito mais opções, que ainda não experimentei todas. Há tanto para descobrir que podemos utilizar para nos tornarmos mais rápidos numa única volta. A moto, os pneus e a eletrónica, estes três componentes têm de se harmonizar para atingir este objetivo."

Durante o teste de Sepang, foi também anunciado que Davide Brivio, um dos mais populares treinadores dos últimos anos, vai regressar ao MotoGP e assumir o papel de Diretor de Equipa na Trackhouse. "Tê-lo a bordo é muito bom para a equipa," comentou Oliveira sobre a proeminente nova adição. "Reunimos um plantel forte e o papel do Davide é descobrir o que os pilotos precisam para se sentirem confortáveis. Estou ansioso por o conhecer."

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183