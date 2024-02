Augusto Fernández (21º): "Tres días muy difíciles"

Augusto Fernández y su equipo GASGAS-Tech3 hicieron una salida en falso en los test de Sepang, que también tuvo su repercusión en los días siguientes en Malasia. "El primer día fue un desastre. Probamos un trazado que no funcionó. Perdimos un poco de tiempo", admitió.

"Probamos cosas que no funcionaron. Se podría decir que estamos dando pequeños pasos tomando las decisiones equivocadas, una y otra vez", Augusto aún era capaz de sonreír. Serio de nuevo, dejó claro: "Lleva tiempo. Pero la moto funciona, vemos a los otros chicos [del grupo KTM] que son rápidos. Por eso estoy convencido de que llegaremos. Sólo tenemos que ser pacientes".

La falta de estabilidad y agarre en la parte trasera, en particular, causó dificultades al español de 26 años. "El año pasado no tuve estos problemas y estas cosas no me permiten pilotar como puedo. Normalmente era rápido en las secciones fluidas de la pista, pero no era el caso ahora".

"Han sido tres días muy, muy difíciles", ha resumido el Campeón del Mundo de Moto2 de 2022, añadiendo: "Pero estoy más contento con el trabajo que hicimos el jueves, aunque sigamos siendo lentos. Pero noté mejoras y sentí que volvía el feeling, especialmente con neumáticos usados; por algún sitio teníamos que empezar."

"Perdimos el primer día y el inicio del segundo", continuó Augusto Fernández. "El miércoles por la tarde recuperamos un poco las sensaciones y el jueves por la mañana intentamos buscar un tiempo, pero si no estás preparado no puedes esperar hacer 1'56 o 1'57, porque todo el mundo está haciendo tiempos de récord. Podría producirse una caída, lo que sería aún peor. Así que nos centramos en mis sensaciones. He conseguido mantener el ritmo durante varias vueltas seguidas, al menos bajando de 1:59s. Todo el mundo está marcando tiempos de 1:58, pero al menos nos hemos acercado en cuanto a ritmo. Pero estamos muy lejos en la persecución de los tiempos".

"Perdí un poco de confianza los dos primeros días", dijo el español. "Después de eso, es difícil recuperarse en un día. Una vez que tienes esa mala sensación, es difícil quitártela de encima otra vez, especialmente durante la prueba, cuando das tantas vueltas. No me sentí cómodo".

Por eso ahora necesita un reset de cara a los test de Qatar (19 y 20 de febrero). "Qatar fue bueno el año pasado. Lo que falló en Sepang fue quizás el inicio del test. Por eso quiero empezar en Qatar con la base del Gran Premio, aunque ahora tengamos el chasis nuevo. Porque me sentí bien con la base. Nos basaremos en eso y esperamos hacer un mejor test y luego una buena carrera. Realmente necesito los dos días de entrenamientos para recuperar la confianza", ha subrayado Augusto Fernández.

Test MotoGP Sepang, tiempos combinados (del 6 al 8 de febrero):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0.172 s

3º Bastianini, Ducati, + 0.233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0.256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0.588

7º Binder, KTM, + 0.625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.661

9º Acosta, KTM, + 0.683

10º Mir, Honda, + 0.692

11º Quartararo, Yamaha, + 0.843

12º Viñales, Aprilia, + 0.846

13º Nakagami, Honda, + 1.083

14º Miller, KTM, + 1.169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16º Rins, Yamaha, + 1.197

17º Zarco, Honda, + 1.260

18º Oliveira, Aprilia, + 1.318

19º Marini, Honda, + 1.326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22º Savadori, Aprilia, + 2.132

23º Pirro, Ducati, + 2.183