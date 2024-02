Augusto Fernández (21e) : "Trois jours très difficiles".

Augusto Fernández et son équipe GASGAS-Tech3 ont pris un mauvais départ lors du test de Sepang, ce qui a eu des répercussions sur les autres journées en Malaisie. "Le premier jour a été un désastre. Nous avons essayé une méthode qui n'a pas fonctionné. Nous avons ainsi perdu un peu de temps", a-t-il reconnu.

"Nous avons essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. On pourrait dire que nous faisons de petits pas en prenant les mauvaises décisions - encore et encore", a tout de même pu sourire Augusto. De nouveau sérieux, il a précisé : "Cela prend du temps. Mais la moto fonctionne, nous voyons les autres gars [du groupe KTM] qui sont rapides. Je suis donc convaincu que nous allons y arriver. Nous devons juste être patients".

Le manque de stabilité et d'adhérence à l'arrière ont particulièrement posé problème à l'Espagnol de 26 ans. "Je n'avais pas ces problèmes l'an dernier et ces choses ne me permettent pas de rouler comme je peux le faire. D'habitude, j'étais rapide sur les parties fluides du circuit, mais là, ce n'était pas le cas".

"Ce furent trois jours très, très difficiles", résumait le champion du monde Moto2 2022, mais tout de même : "Je suis plus heureux du travail que nous avons effectué jeudi, même si nous sommes encore lents. Mais j'ai constaté des améliorations et j'ai senti que les sensations revenaient, surtout en pneus usagés - il fallait bien commencer quelque part".

"Nous avons perdu le premier jour et le début du deuxième jour", a poursuivi Augusto Fernández. "Mercredi après-midi, nous avons retrouvé un peu de sensations et jeudi matin, nous avons tenté une chasse au chrono, mais si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas espérer faire 1'56 ou 1'57'' - car tout le monde fait des temps au tour record. Ce faisant, une chute pourrait se produire, ce qui serait encore pire. Nous nous sommes donc concentrés sur mes sensations. J'ai réussi à maintenir le rythme pendant plusieurs tours d'affilée - au moins des temps bas de 1:59. Tout le monde fait des temps de 1:58, mais nous nous sommes au moins rapprochés en termes de rythme. Sur la chasse aux temps, nous sommes cependant loin".

"J'ai un peu perdu confiance les deux premiers jours", a décrit l'Espagnol. "Après, c'est difficile de rattraper cela en une journée. Une fois que vous avez ce mauvais feeling, il est difficile de s'en défaire, surtout lors d'un test, quand vous faites autant de tours. Je ne me suis pas senti à l'aise".

C'est pourquoi il faut maintenant une remise à zéro en vue du test du Qatar (19 et 20 février). "Le Qatar était bien l'année dernière. Ce qui n'a pas fonctionné à Sepang, c'est peut-être le début du test. Je veux donc commencer au Qatar avec la base du Grand Prix, même si nous avons maintenant le nouveau châssis. Car je me suis bien senti avec cette base. Nous allons construire sur cette base en espérant avoir un meilleur test et ensuite une bonne course. J'ai vraiment besoin de ces deux jours de test pour retrouver la confiance", a souligné Augusto Fernández.

Tests MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183