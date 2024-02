Augusto Fernández (21°): "Tre giorni molto difficili".

Augusto Fernández e il suo equipaggio GASGAS-Tech3 hanno commesso una falsa partenza nei test di Sepang, che ha avuto un impatto anche sui giorni successivi in Malesia. "Il primo giorno è stato un disastro. Abbiamo provato un percorso che non ha funzionato. Abbiamo perso un po' di tempo", ha ammesso.

"Abbiamo provato cose che non hanno funzionato. Si potrebbe dire che stiamo facendo dei piccoli passi avanti prendendo le decisioni sbagliate, più e più volte", Augusto è riuscito ancora a sorridere. Di nuovo serio, ha sottolineato: "Ci vuole tempo. Ma la moto funziona, vediamo gli altri ragazzi [del gruppo KTM] che sono veloci. Per questo sono convinto che ci arriveremo. Dobbiamo solo avere pazienza".

La mancanza di stabilità e di aderenza al posteriore, in particolare, ha messo in difficoltà il 26enne spagnolo. "L'anno scorso non avevo questi problemi e queste cose non mi permettono di guidare come posso. Normalmente ero veloce nei tratti scorrevoli della pista, ma ora non è più così".

"Sono stati tre giorni molto, molto difficili", ha riassunto il campione del mondo Moto2 2022, aggiungendo: "Ma sono più contento del lavoro svolto giovedì, anche se siamo ancora lenti. Ma ho notato dei miglioramenti e ho sentito che il feeling stava tornando, soprattutto con le gomme usate - dovevamo iniziare da qualche parte".

"Abbiamo perso il primo giorno e l'inizio del secondo", ha continuato Augusto Fernández. "Mercoledì pomeriggio abbiamo ritrovato un po' di feeling e giovedì mattina abbiamo provato a inseguire il tempo, ma se non sei pronto non puoi aspettarti di fare 1'56 o 1'57, perché tutti fanno tempi record. Potrebbe accadere una caduta, il che peggiorerebbe ulteriormente le cose. Quindi ci siamo concentrati sulle mie sensazioni. Sono riuscito a mantenere il ritmo per diversi giri di fila, almeno in 1'59". Tutti fanno registrare tempi di 1:58, ma noi ci siamo almeno avvicinati in termini di ritmo. Ma siamo ancora molto lontani nella rincorsa al tempo".

"Ho perso un po' di fiducia nei primi due giorni", ha detto lo spagnolo. "Dopo di che, è difficile recuperare in un solo giorno. Una volta che hai una sensazione negativa, è difficile scrollarsela di dosso di nuovo, soprattutto durante il test, quando si fanno così tanti giri. Non mi sentivo a mio agio".

Ecco perché ora ha bisogno di un reset in vista dei test in Qatar (19 e 20 febbraio). "Il Qatar è andato bene l'anno scorso. Quello che è andato storto a Sepang è stato forse l'inizio del test. Per questo voglio iniziare in Qatar con la base del Gran Premio, anche se ora abbiamo il nuovo telaio. Perché mi sentivo bene con la base. Ci baseremo su questo e speriamo di fare un test migliore e poi una buona gara. Ho davvero bisogno di questi due giorni di test per ritrovare la fiducia", ha sottolineato Augusto Fernández.

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183