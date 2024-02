Augusto Fernández (21º): "Três dias muito difíceis"

Augusto Fernández ficou no fundo da tabela de tempos no primeiro teste oficial de MotoGP do ano em Sepang, apenas com os pilotos Lorenzo Savadori (Aprilia) e Michele Pirro (Ducati) atrás de si.

Augusto Fernández e a sua equipa GASGAS-Tech3 fizeram uma falsa partida no teste de Sepang, o que também teve impacto nos dias seguintes na Malásia. "O primeiro dia foi um desastre. Tentámos um traçado que não funcionou. Perdemos um pouco de tempo", admitiu.

"Tentámos coisas que não funcionaram. Pode dizer-se que estamos a dar pequenos passos ao tomar as decisões erradas - uma e outra vez", Augusto ainda conseguiu sorrir. Sério novamente, ele deixou claro: "Leva tempo. Mas a mota funciona, vemos os outros tipos [do grupo KTM] que são rápidos. É por isso que estou convencido de que vamos lá chegar. Só temos de ser pacientes".

A falta de estabilidade e aderência na traseira, em particular, causou dificuldades ao espanhol de 26 anos. "Não tive estes problemas no ano passado e estas coisas não me permitem conduzir da forma que posso. Normalmente, sou rápido nas secções mais fluidas da pista, mas não foi esse o caso agora."

"Foram três dias muito, muito difíceis", resumiu o Campeão do Mundo de Moto2 de 2022, acrescentando: "Mas estou mais feliz com o trabalho que fizemos na quinta-feira, mesmo que ainda estejamos lentos. Mas notei melhorias e senti a sensação de voltar, especialmente com pneus usados - tínhamos de começar por algum lado."

"Perdemos o primeiro dia e o início do segundo dia", continuou Augusto Fernández. "Na quarta-feira à tarde recuperámos um pouco as sensações e na quinta-feira de manhã tentámos uma perseguição ao tempo, mas se não estivermos preparados não podemos esperar fazer 1m56 ou 1m57 - porque toda a gente está a fazer tempos recorde. Pode acontecer um acidente, o que tornaria tudo ainda pior. Por isso, concentrámo-nos nas minhas sensações. Consegui manter o ritmo durante várias voltas seguidas - pelo menos 1:59s. Toda a gente está a fazer tempos de 1:58, mas pelo menos aproximámo-nos em termos de ritmo. Mas ainda estamos muito longe na perseguição dos tempos."

"Perdi um pouco de confiança nos dois primeiros dias", disse o espanhol. "Depois disso, é difícil compensar num só dia. Uma vez que se tem essa má sensação, é difícil livrar-se dela novamente - especialmente durante o teste, quando se faz tantas voltas. Não me senti confortável".

É por isso que ele agora precisa de fazer uma pausa antes do teste do Qatar (19 e 20 de fevereiro). "O Qatar foi bom no ano passado. O que correu mal em Sepang foi talvez o início do teste. Por isso, quero começar no Qatar com a base do Grande Prémio, apesar de termos agora o novo chassis. Porque me senti bem com a base. Vamos aproveitar isso e esperamos fazer um teste melhor e depois uma boa corrida. Preciso mesmo dos dois dias de testes para recuperar a confiança," sublinhou Augusto Fernández.

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1'56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2.183