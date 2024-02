Davide Tardozzi (Ducati) a Bagnaia, Aldeguer & Co.

Ducati lleva dos años siendo la referencia absoluta en la categoría reina de MotoGP. Incluso si los tiempos de los test hay que tomarlos con pinzas, el último test de Sepang con cuatro pilotos de Desmosedici en lo más alto de la tabla de tiempos da al menos una indicación de que el fabricante de Borgo Panigale no facilitará la tarea de la competencia en el futuro.

Esto hace que las plazas en el equipo de fábrica de los rojos y de las motos Desmosedici GP en general sean aún más codiciadas. Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati-Lenovo, comenta en una entrevista la situación actual en el mercado de pilotos y en relación con los equipos cliente de Ducati.

Davide, parece que Ducati quiere confirmar el primer piloto más allá de 2024 antes del inicio de la temporada en Qatar. ¿Cuál es la situación actual?

Si hablamos de Pecco, hay conversaciones en marcha con su equipo directivo. Ambas partes quieren continuar juntas: Pecco quiere seguir en Ducati y Ducati quiere mantener a Pecco. Como he dicho, estamos negociando con su dirección y cada vez estamos más cerca de un acuerdo. Pero no creo que haya prisa. No sé si será antes o después de Qatar, pero nos estamos tomando nuestro tiempo para resolverlo todo. No tenemos prisa.

Probablemente esto se aplica aún más al otro lado del box Ducati-Lenovo, es decir, en lo que respecta a la segunda posición en el equipo oficial, que actualmente ocupa Enea Bastianini?

Totalmente de acuerdo, sí. Creo que nos tomaremos nuestro tiempo para tomar una decisión de cara al futuro. Es bien sabido que todos los contratos de los pilotos expiran a finales de año. Lo decidiremos después de algunas carreras, no demasiado pronto, porque queremos tomar la decisión correcta. Así que no creo que sea muy pronto. Nos tomaremos nuestro tiempo".

No sólo muchos pilotos de MotoGP estarán en el mercado en 2024. ¿Podría haber también una oportunidad de fichar al as de Moto2 Fermín Aldeguer?

Aldeguer es un piloto muy interesante. Llevamos dos años mirándole, como todos los fabricantes, supongo, porque creo que todo el mundo le echará el ojo después del final de la temporada 2023 como muy tarde. Está claro que estamos hablando con él, o más bien con sus dirigentes. Pero aún no hay nada decidido. Veremos lo que quiere, tal vez prefiera un color a otro. Pero esa decisión dependerá de él. Como ya he dicho, tenemos toda una temporada por delante. No creo que tome esta decisión antes de la primera carrera. Pero no lo sé con seguridad, porque no soy yo sino Gigi [Dall'Igna] quien habla directamente con él.

¿Hay una fecha límite en la que Ducati quiera tener definidos los equipos cliente para 2025 y más allá?

Creo que tendremos que decidir los equipos satélite en mayo o junio, porque es cuando tenemos que organizar las piezas y todo lo demás. Muchos proveedores necesitan mucho tiempo para prepararlo todo. Así que un momento razonable para la decisión sería mayo o junio.

¿Podríamos ver menos de ocho motos Ducati en MotoGP a partir de 2025?

Para Ducati es un placer tener muchas Ducati en la parrilla, a pesar del rumor de que son demasiadas. (Sonríe.) Si tenemos tantas motos como sea posible en el campo, significa que estamos haciendo un buen trabajo, nuestras motos son competitivas y el paquete - la moto competitiva y el precio - es muy atractivo para los equipos satélite. Eso nos gusta y tenemos equipos satélite que ganan carreras. Eso es todo. Pero tenemos que esperar hasta antes o después de Mugello, ese será el momento [para definir los equipos cliente a partir de 2025].