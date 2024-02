Davide Tardozzi (Ducati) à propos de Bagnaia, Aldeguer & Co.

Comme une grande partie des contrats des pilotes de MotoGP expirent à la fin de la saison, on pose depuis longtemps en coulisses les jalons pour 2025 et au-delà. Le point sur la situation dans le camp Ducati.

Depuis deux ans, Ducati est la référence absolue dans la catégorie reine du MotoGP. Même si les temps de test sont connus pour être à prendre avec des pincettes, le dernier test de Sepang, avec quatre pilotes Desmosedici en tête de la feuille des temps, laisse au moins présager que le constructeur de Borgo Panigale ne facilitera pas la tâche de ses concurrents à l'avenir.

Les places dans l'équipe d'usine des Rouges et les motos Desmosedici GP en général sont d'autant plus convoitées. Le team manager de Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, s'exprime dans une interview sur la situation actuelle du marché des pilotes et sur les teams clients de Ducati.

Davide, il semblerait que Ducati veuille confirmer son premier pilote au-delà de 2024 avant le début de la saison au Qatar. Où en est-on ?

Si l'on parle de Pecco, les discussions avec son management sont en cours. Les deux parties veulent continuer ensemble - Pecco veut rester chez Ducati et Ducati veut garder Pecco. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de négocier avec son management et nous nous rapprochons de plus en plus d'un accord. Mais je ne pense pas qu'il y ait urgence. Je ne sais pas si ce sera avant ou après le Qatar, en tout cas nous prenons le temps de tout mettre au point. Nous ne sommes pas pressés.

C'est probablement encore plus vrai de l'autre côté du box Ducati-Lenovo - c'est-à-dire en ce qui concerne la deuxième place dans l'équipe d'usine, actuellement occupée par Enea Bastianini ?

Absolument vrai, oui. Je pense que nous allons prendre notre temps pour prendre une décision pour l'avenir. Il est bien connu que tous les contrats des pilotes expirent à la fin de l'année. Nous ne prendrons une décision qu'après quelques courses - pas trop tôt, parce que nous voulons prendre la bonne décision. Je ne pense donc pas que ce sera très tôt. Nous prendrons notre temps.

Il n'y a pas que de nombreux pilotes de MotoGP qui seront sur le marché en 2024. Est-ce que l'opportunité de signer l'as de la Moto2 Fermín Aldeguer pourrait se présenter plus tôt ?

Aldeguer est un pilote très intéressant. Nous le regardons depuis deux ans - comme tous les constructeurs, je suppose, car après la finale de la saison 2023 au plus tard, je pense que tout le monde aura des vues sur lui. Il est évident que nous allons discuter un peu avec lui, ou plutôt avec son management. Mais rien n'est encore décidé. Nous verrons ce qu'il souhaite, peut-être préfère-t-il une couleur à une autre. Mais cette décision lui appartiendra. Comme je l'ai dit, nous avons une saison complète devant nous. Je ne pense pas qu'il prendra cette décision avant la première course. Mais je ne sais pas exactement, parce que ce n'est pas moi qui lui parle, mais directement Gigi [Dall'Igna].

Y a-t-il une date limite pour que Ducati ait défini les équipes clientes pour 2025 et au-delà ?

Certainement avant la mi-saison - je pense que nous devrons prendre une décision sur les équipes satellites en mai ou juin, parce que nous devrons alors aussi organiser les pièces correspondantes et tout. De nombreux fournisseurs ont besoin de beaucoup de temps pour tout préparer. Une date raisonnable pour la décision serait donc mai ou juin.

Pourrait-on voir moins de huit motos Ducati dans le peloton MotoGP à partir de 2025 ?

Pour Ducati, c'est un plaisir d'avoir beaucoup de Ducati dans le peloton, malgré les rumeurs selon lesquelles il y en aurait trop. (Il sourit.) Si nous avons autant de motos que possible dans le peloton, cela signifie que nous faisons du bon travail, que nos motos sont compétitives et que le package - moto compétitive et prix - est très attractif pour les équipes satellites. Cela nous plaît et nous avons des équipes satellites qui gagnent des courses. C'est tout. Mais nous devons attendre avant ou après le Mugello, ce sera à peu près le moment [de définir les teams clients à partir de 2025].