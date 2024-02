Davide Tardozzi (Ducati) a Bagnaia, Aldeguer & Co.

Da due anni la Ducati è il riferimento assoluto nella classe regina del MotoGP. Anche se i tempi dei test vanno presi con un pizzico di sale, l 'ultimo test di Sepang con quattro piloti Desmosedici in cima alla classifica dei tempi dà almeno l'indicazione che la Casa di Borgo Panigale non renderà il compito della concorrenza più facile in futuro.

Questo rende ancora più ambiti i posti nella squadra ufficiale delle Rosse e delle Desmosedici GP in generale. Il Team Manager Ducati-Lenovo Davide Tardozzi commenta in un'intervista l'attuale situazione del mercato piloti e dei team clienti Ducati.

Davide, sembra che Ducati voglia confermare il primo pilota oltre il 2024 prima dell'apertura della stagione in Qatar. Qual è la situazione attuale?

Se parliamo di Pecco, le trattative sono in corso con il suo management. Entrambe le parti vogliono continuare a lavorare insieme: Pecco vuole rimanere con la Ducati e la Ducati vuole tenere Pecco. Come ho detto, stiamo negoziando con il suo management e ci stiamo avvicinando sempre di più a un accordo. Ma non credo che ci sia fretta. Non so se prima o dopo il Qatar, ma ci stiamo prendendo tutto il tempo necessario per trovare una soluzione. Non abbiamo fretta.

Questo probabilmente vale anche per l'altro lato della scatola Ducati-Lenovo, cioè per quanto riguarda la seconda posizione nella squadra ufficiale, attualmente occupata da Enea Bastianini?

Assolutamente sì. Credo che ci prenderemo tutto il tempo necessario per prendere una decisione per il futuro. È noto che tutti i contratti dei piloti scadono alla fine dell'anno. Decideremo solo dopo qualche gara, non troppo presto, perché vogliamo prendere la decisione giusta. Quindi non credo che sarà molto presto. Ci prenderemo il nostro tempo.

Non solo molti piloti della MotoGP saranno sul mercato nel 2024. Potrebbe esserci anche l'opportunità di ingaggiare presto l'asso della Moto2 Fermín Aldeguer?

Aldeguer è un pilota molto interessante. Lo stiamo osservando da due anni - come tutti i costruttori, suppongo, perché credo che tutti lo terranno d'occhio al più tardi dopo il finale della stagione 2023. È chiaro che stiamo parlando con lui, o meglio con il suo management. Ma non è ancora stato deciso nulla. Vedremo cosa vuole, magari preferisce un colore a un altro. Ma la decisione spetterà a lui. Come ho detto, abbiamo un'intera stagione davanti a noi. Non credo che prenderà questa decisione prima della prima gara. Ma non lo so con certezza, perché non sono io ma Gigi [Dall'Igna] a parlare direttamente con lui.

C'è una scadenza entro la quale Ducati vuole definire i team clienti per il 2025 e oltre?

Sicuramente prima della metà della stagione: credo che dovremo decidere i team satellite a maggio o giugno, perché è in quel periodo che dobbiamo organizzare le parti e tutto il resto. Molti fornitori hanno bisogno di molto tempo per preparare tutto. Quindi un periodo ragionevole per la decisione sarebbe maggio o giugno.

Potremmo vedere meno di otto moto Ducati nella MotoGP a partire dal 2025?

Per Ducati è un piacere avere molte Ducati in campo, nonostante si dica che sono troppe. (Sorride) Se abbiamo il maggior numero possibile di moto in campo, significa che stiamo facendo un buon lavoro, che le nostre moto sono competitive e che il pacchetto - moto competitive e prezzo - è molto interessante per i team satellite. Questo ci piace e abbiamo squadre satellite che vincono le gare. Questo è tutto. Ma dovremo aspettare fino a prima o dopo il Mugello, quando sarà il momento [di definire i team clienti a partire dal 2025].