Davide Tardozzi (Ducati) para Bagnaia, Aldeguer & Co.

Como a maioria dos contratos dos pilotos de MotoGP expira no final da época, o rumo para 2025 e anos seguintes já está definido há muito tempo nos bastidores. O ponto da situação no campo da Ducati.

A Ducati tem sido a referência absoluta na categoria rainha do MotoGP há dois anos. Mesmo que os tempos de teste devam ser tomados com uma pitada de sal, o último teste de Sepang com quatro Desmosedici no topo da tabela de tempos, pelo menos, dá uma indicação de que o fabricante de Borgo Panigale não vai tornar a tarefa da concorrência mais fácil no futuro.

Isto faz com que os lugares na equipa de fábrica dos Reds e das motos Desmosedici GP em geral sejam ainda mais cobiçados. O Diretor de Equipa da Ducati-Lenovo, Davide Tardozzi, comentou numa entrevista a situação atual do mercado de pilotos e em relação às equipas clientes da Ducati.

Davide, parece que a Ducati quer confirmar o primeiro piloto para além de 2024 antes da abertura da época no Qatar. Qual é a situação atual?

Se estamos a falar de Pecco, estão em curso conversações com a sua direção. Ambas as partes querem continuar juntas - Pecco quer ficar com a Ducati e a Ducati quer manter Pecco. Como já disse, estamos a negociar com a sua direção e estamos cada vez mais perto de um acordo. Mas não creio que haja pressa. Não sei se será antes ou depois do Qatar, mas estamos a levar o nosso tempo para resolver tudo. Não temos pressa.

Isso provavelmente aplica-se ainda mais ao outro lado da caixa Ducati-Lenovo - ou seja, no que diz respeito à segunda posição na equipa de fábrica, que é atualmente ocupada por Enea Bastianini?

Absolutamente correto, sim. Penso que vamos levar o nosso tempo a tomar uma decisão para o futuro. É sabido que todos os contratos dos pilotos terminam no final do ano. Só vamos decidir depois de algumas corridas - não demasiado cedo, porque queremos tomar a decisão certa. Por isso, não creio que seja muito em breve. Vamos levar o nosso tempo.

Não serão apenas muitos os pilotos de MotoGP que estarão no mercado em 2024. Será que também haverá uma oportunidade de contratar o ás da Moto2, Fermín Aldeguer, numa fase inicial?

Aldeguer é um piloto muito interessante. Há dois anos que andamos de olho nele - como todos os construtores, presumo, porque penso que todos estarão de olho nele depois do final da época de 2023, o mais tardar. É evidente que estamos a falar com ele, ou melhor, com a sua direção. Mas ainda não está nada decidido. Veremos o que ele quer, talvez prefira uma cor a outra. Mas essa decisão cabe-lhe a ele. Como já disse, temos uma época inteira pela frente. Não creio que ele vá tomar essa decisão antes da primeira corrida. Mas não tenho a certeza, porque não sou eu, mas sim o Gigi [Dall'Igna] que fala diretamente com ele.

Há algum prazo para a Ducati definir as equipas clientes para 2025 e anos seguintes?

Definitivamente, antes do meio da época - penso que teremos de decidir sobre as equipas satélite em maio ou junho, porque é nessa altura que temos de organizar as peças e tudo o resto. Muitos fornecedores precisam de muito tempo para preparar tudo. Por isso, uma altura razoável para a decisão seria maio ou junho.

Poderemos ver menos de oito motos Ducati no MotoGP a partir de 2025?

Para a Ducati, é um prazer ter muitas Ducati na pista - apesar do rumor de que são demasiadas. (Sorri.) Se tivermos o maior número possível de motos na pista, significa que estamos a fazer um bom trabalho, que as nossas motos são competitivas e que o pacote - a moto competitiva e o preço - é muito atrativo para as equipas satélite. Nós gostamos disso e temos equipas satélite que ganham corridas. Isso é tudo. Mas temos de esperar até antes ou depois de Mugello, que será a altura certa [para definir as equipas clientes a partir de 2025].