Marc Márquez (Ducati) se félicite : "Acosta a attaqué".

Le message principal de l'octuple champion du monde Marc Márquez (30 ans) après le test éprouvant de Sepang en MotoGP était le suivant : il a encore besoin de temps. Et le nouveau pilote Gresini-Ducati a donné des exemples : "Quand Jorge Lorenzo est parti chez Ducati, on a eu l'impression qu'il était loin. Les gens ont d'abord dit qu'il n'arriverait jamais à s'en approcher. Mais ensuite, il a gagné des courses. Mon frère a eu besoin de temps, mais à la fin de l'année dernière, il était rapide - voyons voir !"

Le #93 sait trop bien que "pour être rapide, il faut être sur la piste. Je savais que la réalité se révélerait à Sepang. Avec Martin, c'était encore une fois comme ça : dehors - boum - et il était tout de suite rapide ! Avec la Honda, j'étais presque toujours directement sur mon temps au tour après deux relais. Mais cela prend encore plus de temps avec la Ducati - à Sepang aussi, c'était long. Avec Ducati, je compare les données, mais je compare encore plus le style de conduite. Les motos sont assez similaires. Je dois encore m'améliorer du point de vue du style de pilotage".

Au sujet de son frère Alex Márquez (27 ans), quatrième et très rapide avec un temps fabuleux de 1:56, le sextuple champion de MotoGP a déclaré : "Alex a gagné le sprint à Sepang. Il était sur la première ligne de la grille de départ, si je me souviens bien, et il a terminé deuxième de la course principale. Il a également été super rapide lors des essais, ce qui est également bon pour notre équipe. Il a réalisé un temps incroyable derrière les trois Ducati d'usine. C'est super positif. En ce qui concerne le rythme de course, nous étions plus proches les uns des autres. Mais il était définitivement super rapide. Bien sûr, je souhaite le meilleur à mon frère et à mon coéquipier".

Márquez a également donné son avissur son compatriote rookie Pedro Acosta (19 ans) du team Red Bull GASGAS Tech3 à Sepang : "Acosta sera super rapide cette saison. Pedro était déjà rapide lors du shakedown test, il était en tête. Bien sûr, il a encore chuté - je ne sais pas combien de fois - mais cela fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on apprend. Il attaque - c'est une bonne mentalité ! C'est précisément cette mentalité que je défends toujours. Peut-être que cette fois-ci, cela prendra un peu plus de temps. Mais il est rapide, c'est un super talent. Peut-être que cela prendra encore du temps, mais tôt ou tard, il courra pour le championnat du monde".

Test MotoGP de Sepang, temps combinés (du 6 au 8 février) :

1. Bagnaia, Ducati, 1:56,682 min

2. Martin, Ducati, + 0,172 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,233

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6. Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7. Binder, KTM, + 0,625

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9. Acosta, KTM, + 0,683

10. Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12. Viñales, Aprilia, + 0,846

13. Nakagami, Honda, + 1,083

14. Miller, KTM, + 1,169

15. Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16. Rins, Yamaha, + 1,197

17. Zarco, Honda, + 1,260

18. Oliveira, Aprilia, + 1,318

19. Marini, Honda, + 1,326

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22. Savadori, Aprilia, + 2,132

23. Pirro, Ducati, + 2,183