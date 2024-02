Marc Márquez (Ducati) elogia: "Acosta ha attaccato".

Il messaggio più importante lanciato dall'otto volte campione del mondo Marc Márquez (30) dopo il duro test MotoGP di Sepang è stato: ha ancora bisogno di tempo. E il rookie della Gresini Ducati ha anche fornito degli esempi: "Quando Jorge Lorenzo è passato alla Ducati, per esempio, sembrava che fosse molto lontano. All'inizio si diceva che non sarebbe mai arrivato. Ma poi ha vinto delle gare. Mio fratello ci ha messo del tempo, ma alla fine dell'anno scorso era veloce: vediamo!".

Il #93 lo sa fin troppo bene: "Per essere veloce, devi essere in pista. Sapevo che la realtà si sarebbe manifestata a Sepang. Con Martin è stato ancora una volta così: fuori - boom - e lui è stato subito veloce! Con la Honda, dopo due stint ero quasi sempre in linea con il mio tempo sul giro. Con la Ducati, invece, ci vuole ancora più tempo: anche a Sepang ci è voluto molto tempo. Confronto i dati con la Ducati, ma ancora di più confronto lo stile di guida. Le moto sono abbastanza simili. Devo ancora migliorare il mio stile di guida".

Il sei volte campione della MotoGP ha parlato del fratello Alex Márquez (27), velocissimo al quarto posto con il favoloso tempo di 1:56: "Alex ha vinto la volata a Sepang. Era in prima fila sulla griglia, se non ricordo male, ed è stato secondo nella gara principale. È stato velocissimo anche nel test, il che è positivo per la nostra squadra. Ha fatto un tempo incredibile dietro alle tre Ducati ufficiali. È un dato estremamente positivo. In termini di ritmo di gara, eravamo più vicini. Ma lui è stato sicuramente velocissimo. Naturalmente auguro a mio fratello e compagno di squadra tutto il meglio".

Márquez ha anche espresso il suo primo giudiziosul connazionale esordiente Pedro Acosta (19) del Team Red Bull GASGAS Tech3 a Sepang: "Acosta sarà velocissimo in questa stagione. Pedro era già veloce nel test shakedown, era in testa. Certo, è caduto - non so quante volte - ma fa parte del gioco. È così che si impara. Attacca: è una buona mentalità! Io difendo sempre questa mentalità. Forse questa volta ci vorrà un po' più di tempo. Ma è veloce, è un super talento. Forse ci vorrà del tempo, ma prima o poi correrà per il campionato del mondo".

Test MotoGP di Sepang, tempi combinati (6-8 febbraio):

1° Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min.

2° Martin, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bastianini, Ducati, + 0,233

4° Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6° Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7° Binder, KTM, + 0,625

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9° Acosta, KTM, + 0,683

10° Mir, Honda, + 0,692

11. Quartararo, Yamaha, + 0,843

12° Viñales, Aprilia, + 0,846

13° Nakagami, Honda, + 1,083

14° Miller, KTM, + 1,169

15° Bezzecchi, Ducati, + 1.185

16° Rins, Yamaha, + 1.197

17° Zarco, Honda, + 1.260

18° Oliveira, Aprilia, + 1.318

19° Marini, Honda, + 1.326

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.991

21° Augusto Fernández, KTM, + 2.058

22° Savadori, Aprilia, + 2.132

23° Pirro, Ducati, + 2.183