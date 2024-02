Marc Márquez (Ducati) elogia: "Acosta atacou"

A estrela espanhola do MotoGP Marc Márquez falou sobre o seu irmão e companheiro de equipa na Gresini, Alex, e sobre o desempenho do estreante Pedro Acosta após o teste oficial de Sepang.

A mensagem mais importante do oito vezes campeão do mundo Marc Márquez (30) após o extenuante teste de MotoGP em Sepang foi: Ele ainda precisa de tempo. E o estreante da Gresini Ducati também deu exemplos: "Quando Jorge Lorenzo foi para a Ducati, por exemplo, parecia que ele estava muito longe. No início, as pessoas diziam que ele nunca chegaria lá. Mas depois ganhou corridas. O meu irmão demorou algum tempo, mas no final do ano passado estava rápido - vamos ver!"

O #93 sabe muito bem: "Para sermos rápidos, temos de estar na pista. Eu sabia que a realidade iria mostrar-se em Sepang. Com o Martin foi mais uma vez assim: saída - bum - e ele foi imediatamente rápido! Com a Honda, eu estava quase sempre certo do meu tempo de volta após dois stints. Mas com a Ducati está a demorar ainda mais tempo - também demorou muito tempo em Sepang. Comparo os dados com a Ducati, mas comparo ainda mais o estilo de condução. As motas são bastante semelhantes. Ainda tenho de melhorar o meu estilo de condução."

O hexacampeão de MotoGP falou do seu irmão Alex Márquez (27), que foi muito rápido no quarto lugar com um fabuloso tempo de 1:56: "O Alex ganhou o sprint em Sepang. Ele estava na primeira linha da grelha, se bem me lembro, e foi segundo na corrida principal. Ele também foi super rápido no teste, o que também é bom para a nossa equipa. Fez um tempo incrível atrás das três Ducati de fábrica. Isso é muito positivo. Em termos de ritmo de corrida, estávamos mais próximos uns dos outros. Mas ele foi definitivamente super-rápido. Claro que desejo tudo de bom ao meu irmão e companheiro de equipa."

Márquez também deu o seu primeiro vereditosobre o seu compatriota estreante Pedro Acosta (19) da Red Bull GASGAS Tech3 Team em Sepang: "O Acosta vai ser super-rápido esta época. O Pedro já foi rápido no teste de shakedown, estava na liderança. Claro, ele caiu - não sei quantas vezes - mas isso faz parte. É assim que se aprende. Ele ataca - essa é uma boa mentalidade! Eu defendo sempre esta mentalidade. Talvez desta vez demore um pouco mais. Mas ele é rápido, é um super talento. Talvez demore algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde ele estará a correr para o campeonato do mundo."

Teste de MotoGP em Sepang, tempos combinados (6 a 8 de fevereiro):

1º Bagnaia, Ducati, 1:56.682 min

2º Martin, Ducati, + 0,172 seg

3º Bastianini, Ducati, + 0,233

4º Alex Márquez, Ducati, + 0,256

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,409

6º Marc Márquez, Ducati, + 0,588

7º Binder, KTM, + 0,625

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,661

9º Acosta, KTM, + 0,683

10º Mir, Honda, + 0,692

11º Quartararo, Yamaha, + 0,843

12º Viñales, Aprilia, + 0,846

13º Nakagami, Honda, + 1,083

14º Miller, KTM, + 1,169

15º Bezzecchi, Ducati, + 1,185

16º Rins, Yamaha, + 1,197

17º Zarco, Honda, + 1,260

18º Oliveira, Aprilia, + 1,318

19º Marini, Honda, + 1,326

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,991

21º Augusto Fernández, KTM, + 2,058

22º Savadori, Aprilia, + 2,132

23º Pirro, Ducati, + 2,183