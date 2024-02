Alex Hofmann: El gran análisis de Sepang, parte 1

Ducati ha terminado el test de Sepang con una ventaja aplastante. ¿Han vuelto a encontrar los rojos algo espectacularmente nuevo, o simplemente no se han quedado quietos?

Simplemente han desarrollado la mejor base de los últimos años y han seguido trabajando en ella de forma constante durante el invierno. La temporada duró hasta finales de noviembre, así que no cabe esperar revoluciones hasta principios de febrero. El test de Sepang confirmó más o menos el equilibrio de fuerzas de finales del año pasado.

Y los tiempos de 1:56...

...no deben ser sobrevalorados en mi opinión. Digámoslo así: las condiciones eran perfectas. No llovió en toda la prueba y la evolución de la pista no se vio alterada en ningún momento. Es más, parte de la pista tiene asfalto nuevo. No ha sido el puro desarrollo técnico lo que ha garantizado los mejores tiempos. Pero sí, todo el equipo ha dado un paso adelante, no sólo Ducati. Todos los fabricantes marcaron mejores tiempos personales.

Luca Marini dijo que Honda había dado el mayor paso en términos relativos. ¿Estás de acuerdo?

Los tiempos por vuelta fueron mejores de lo que cabía esperar. Joan Mir sin duda se trató del neumático adecuado en el momento óptimo y luego cerró los ojos. En mi opinión, el factor decisivo fue que muchos pilotos hicieron simulaciones de sprint. Hay que hacer el esfuerzo de escoger los tiempos y compararlos directamente. En la vuelta en seco, los tiempos de las Honda estaban bien, pero eso ya lo sabemos por Marc Márquez el año pasado. También fue capaz de sacar uno una y otra vez.

Los tiempos de Mir en tanda larga eran de 3 a 5 décimas más rápidos por vuelta que los de las Ducati.

¡Eso es un mundo! Y ni siquiera están en el pelotón. Las Hondas pudieron utilizar sus puntos fuertes potenciales en las simulaciones de sprint en Sepang. En carrera, tenderán a apagarse en las rectas. Medio segundo por vuelta es un mundo en el MotoGP actual.

Se puede percibir una especie de optimismo tranquilo en KTM. ¿Estás de acuerdo?

Cuando el debutante Pedro Acosta llega y, aparte de dos pequeños errores, puede marcar tiempos como esos sin cometer errores, o está a la altura de Brad Binder en tandas largas, entonces es un claro indicio de que el paquete está funcionando muy bien. Sepang no es un circuito fácil, al contrario. Mostrar este rendimiento aquí demuestra lo bien que ha perfeccionado sus habilidades. Como siempre, su fase de aprendizaje es muy corta. Es una esponja vacía que lo absorbe todo. Pedro es un buen ejemplo de cómo KTM intenta plantar cara a Ducati con consistencia.

Jack Miller se ha dado cuenta de que los cuatro pilotos dan opiniones similares.

Eso es bueno. KTM ha llegado por fin a un punto en el que ha desarrollado una línea clara en todos los ámbitos. Los últimos años se han caracterizado por grandes cambios. Nuevos bastidores, grandes cambios aerodinámicos, etcétera. Ahora han encontrado su sistema: Este es el diseño del basculante, este es el motor. Así se confunde menos a los pilotos. Como resultado, las declaraciones se vuelven más estrictas y los pilotos individuales sólo dan pequeños pasos a la izquierda o a la derecha de la línea de base. El paquete es el mejor que han tenido nunca en MotoGP. Lo importante es que ahora pueden alcanzar este nivel en todas partes. De la fase revolucionaria pasamos ahora a la evolución. Es increíble cómo ha evolucionado la RC16 si nos fijamos en las fases anteriores.

Si hasta un novato puede desenvolverse tan bien con la RC16: ¿Es entonces quizás demasiado fácil de pilotar y no lo suficiente como máquina de carreras?

O tal vez es una gran moto sobre la que se sienta un novato muy bueno. En cualquier caso, Pedro Acosta ya ha entrado en la cabeza de Augusto Fernández. Se conocen de Moto2. Para Augusto, que es un tipo increíblemente genial, es todo un número que Pedro haya conseguido aquí. Jack Miller sentirá lo mismo, y Brad Binder también empezará a preocuparse. La llegada de Pedro es una llamada de atención para todos los demás pilotos. Por fin KTM ha conseguido retener a un piloto de altísimo nivel y no perderlo en la competición como Jorge Martín.

Martín empezó una vez como piloto de alto nivel en MotoGP y enseguida tuvo su gran accidente en Portugal. ¿No demuestra eso que no se pueden esperar milagros ni siquiera de los supertalentos en su primer año?

Es cierto. Lo más importante es que su equipo y todo su entorno apliquen un poco el freno de mano en su primer año. Hay que tomarse con calma el talento, sabiendo que sólo florecerá con la experiencia. No se presione e intente evitar el momento Jorge Martín enPortimão, al quesigue el banquillo de las lesiones. En 2024, debe acumular datos y experiencia que le sirvan para el día X. Hay que guiarlo con cuidado y mostrarle el panorama general, porque estos chicos ya se presionan bastante en el día a día, especialmente Pedro Acosta. Él solo es rápido. No puede dejarse llevar por el momento, tiene que pasar por la Q1 y dar las pocas vueltas sin estresarse.

¿Cuándo llegará el día X para él?

Si KTM y él crecen juntos, en dos o tres años le veo al cien por cien ahí, compitiendo por podios carrera tras carrera.