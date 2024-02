Alex Hofmann : la grande analyse de Sepang, partie 1

L'expert de ServusTV évalue en exclusivité sur SPEEDWEEK.com les performances des Ducati, KTM et Honda lors du premier test MotoGP, désigne les points forts de Pedro Acosta et sait à partir de quand cela compte pour le rookie.

Ducati a terminé les tests de Sepang en tête de manière souveraine. Les Rouges ont-ils à nouveau trouvé quelque chose de spectaculairement nouveau, ou ne se sont-ils tout simplement pas arrêtés ?

Ces dernières années, ils ont tout simplement acquis la meilleure base et ont continué à travailler dessus de manière conséquente pendant l'hiver. La saison a duré jusqu'à fin novembre, il ne faut donc pas s'attendre à des révolutions avant début février. Lors du test de Sepang, le rapport de force de la fin de l'année dernière a été plus ou moins confirmé.

Et les temps de 1:56...

...ne doivent pas être surestimés, à mon avis. Disons que les conditions étaient parfaites. Il n'a jamais plu pendant tout le test, l'évolution de la piste n'a jamais été perturbée. De plus, une partie du circuit a un nouvel asphalte. Ce n'est pas une simple évolution technique qui a permis d'obtenir des temps plus chauds. Mais oui : l'ensemble du peloton a fait un pas en avant, pas seulement Ducati. Tous les constructeurs ont établi des meilleurs temps personnels.

Luca Marini a déclaré que, en termes relatifs, Honda avait fait le plus grand pas. Es-tu d'accord ?

Les temps au tour étaient meilleurs que ce à quoi on pouvait s'attendre. Joan Mir a certainement choisi le bon pneu au meilleur moment et a ensuite fermé les yeux. Plus important à mon avis : de nombreux pilotes ont fait des simulations de sprint. Il faut donc se donner la peine d'aller chercher les temps et de les comparer directement. Sur le tour sec, les temps de Honda étaient corrects, mais nous avons déjà connu cela avec Marc Márquez l'année dernière. Lui aussi en sortait toujours un.

Les temps sur le long run de Mir étaient à chaque fois de 3 à 5 dixièmes supérieurs à ceux des Ducati.

C'est un monde ! Et là, tu ne te déplaces même pas en peloton. Lors des simulations de sprint à Sepang, les Honda ont pu exploiter leurs points forts potentiels. En course, elles auront tendance à être snobées dans les lignes droites. Une demi-seconde par tour, c'est un monde dans le MotoGP actuel.

Chez KTM, on sent une sorte d'optimisme tranquille. Es-tu d'accord ?

Lorsque le rookie Pedro Acosta arrive sur la piste et qu'il est capable de réaliser de tels chronos sans faire de faute, à l'exception de deux petits accrochages, ou qu'il se situe au même niveau que Brad Binder sur les longs runs, c'est déjà un signe clair que le package fonctionne très bien. Sepang n'est pas un circuit facile, bien au contraire. Le fait de réaliser une telle performance ici prouve qu'il est déjà bien rodé. Comme toujours, sa phase d'apprentissage est très courte. C'est une éponge vide qui absorbe tout. Pedro est un bon exemple de la manière dont KTM essaie de tenir tête à Ducati avec constance.

Jack Miller a remarqué que les quatre pilotes donnent un feedback similaire.

C'est déjà une bonne chose. KTM est enfin arrivé à un point où ils ont élaboré une ligne claire dans tous les domaines. Les dernières années ont encore été marquées par de grands bouleversements. De nouveaux cadres, de grands changements d'aéro, etc. Maintenant, ils ont trouvé leur système : Voici la construction du bras oscillant, voici le moteur. Ainsi, tu perturbes moins les pilotes. En conséquence, les déclarations deviennent plus strictes et les pilotes ne font plus que de petits pas à gauche ou à droite de la ligne de base. Le package est le meilleur qu'ils aient jamais eu en MotoGP. Important : ils peuvent maintenant faire appel à ce niveau partout. De la phase de révolution, on passe maintenant à la phase d'évolution. C'est incroyable de voir à quel point la RC16 a évolué si l'on considère les étapes précédentes.

Si même un rookie se débrouille si bien avec la RC16 : Est-elle alors peut-être trop facile à piloter et pas assez une machine de course ?

Ou alors c'est une super moto sur laquelle un sacré rookie est assis ! En tout cas, dans l'esprit d'Augusto Fernández, Pedro Acosta est déjà arrivé. Ils se connaissent depuis le Moto2. Pour Augusto, qui est un mec super, c'est déjà un numéro que Pedro a fait ici. Jack Miller sera dans le même cas et Brad Binder commencera lui aussi à se poser des questions. L'arrivée de Pedro est un rappel à l'ordre pour tous les autres pilotes du peloton ! Pour une fois, KTM a réussi à garder un pilote de très haut niveau et à ne pas le perdre au profit de la concurrence comme Jorge Martín.

Martín a débuté en MotoGP en tant qu'étoile montante et a rapidement eu son grand accident au Portugal. Cela ne montre-t-il pas qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles, même de la part de super-talents la première année ?

C'est tout à fait vrai. Le plus important, c'est que son équipe et tout son entourage lui serrent un peu le frein à main la première année. Ménager le talent en sachant que c'est avec l'expérience qu'il s'épanouira vraiment. Zéro pression et essayer d'éviter le moment Jorge Martín àPortimão, suivi du banc des blessés. En 2024, il doit accumuler des données et des expériences qui lui serviront pour le jour J. Il faut le guider prudemment et montrer la grande perspective, car dans les affaires courantes, ces garçons se mettent suffisamment de pression, justement un Pedro Acosta. Il est rapide de lui-même. Il ne doit pas se laisser emporter par le moment, mais aussi passer par Q1 et prendre les quelques tours sans tomber dans le stress.

Quand le jour X arrivera-t-il pour lui ?

Si KTM et lui grandissent ensemble, je le vois dans deux ou trois ans à cent pour cent là, à courir course après course pour des podiums.