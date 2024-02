Alex Hofmann: La grande analisi di Sepang, parte 1

In esclusiva su SPEEDWEEK.com, l'esperto di ServusTV valuta le prestazioni di Ducati, KTM e Honda nel primo test della MotoGP, indica i punti di forza di Pedro Acosta e sa quando conta per il debuttante.

La Ducati ha terminato i test di Sepang con un vantaggio notevole. Le Rosse hanno trovato di nuovo qualcosa di spettacolare o non sono rimaste ferme?

Semplicemente hanno sviluppato la base migliore degli ultimi anni e hanno continuato a lavorarci costantemente durante l'inverno. La stagione è durata fino alla fine di novembre, quindi non ci si può aspettare rivoluzioni fino all'inizio di febbraio. I test di Sepang hanno più o meno confermato l'equilibrio di potenza della fine dell'anno scorso.

E i tempi di 1:56...

...non dovrebbero essere sopravvalutati, secondo me. Mettiamola così: le condizioni erano perfette. Non ha mai piovuto durante l'intero test e l'evoluzione della pista non è mai stata disturbata. Inoltre, una parte del tracciato ha un nuovo asfalto. Non è stato il puro sviluppo tecnico a garantire tempi più alti. Ma sì, l'intero settore ha fatto un passo avanti, non solo la Ducati. Tutti i costruttori hanno fatto registrare i loro migliori tempi personali.

Luca Marini ha detto che la Honda ha fatto il passo più grande in termini relativi. È d'accordo?

I tempi sul giro sono stati migliori di quanto ci si potesse aspettare. Joan Mir si è sicuramente trattato di una gomma giusta nel momento ottimale e poi ha chiuso gli occhi. Secondo me, il fattore decisivo è stato il fatto che molti piloti hanno fatto simulazioni di sprint. Bisogna fare lo sforzo di individuare i tempi e confrontarli direttamente. Sul giro secco, i tempi della Honda erano buoni, ma lo sappiamo già da Marc Márquez l'anno scorso. Anche lui è stato in grado di fare un giro più e più volte.

I tempi sul giro lungo di Mir erano da 3 a 5 decimi più veloci al giro rispetto a quelli delle Ducati.

È un mondo! E non siete nemmeno nel gruppo. Le Honda hanno potuto sfruttare i loro potenziali punti di forza nelle simulazioni di sprint a Sepang. In gara, invece, tenderanno a essere spazzate via sui rettilinei. Mezzo secondo al giro è un mondo nell'attuale MotoGP.

Si percepisce una sorta di tranquillo ottimismo in KTM. È d'accordo?

Quando arriva il debuttante Pedro Acosta e, a parte due piccoli errori, riesce a fare tempi del genere senza errori, o è alla pari con Brad Binder nei long run, allora è una chiara indicazione che il pacchetto sta funzionando molto bene. Sepang non è una pista facile, anzi. Le sue prestazioni dimostrano che ha già affinato le sue capacità. Come sempre, la sua fase di apprendimento è molto breve. È una spugna vuota che assorbe tutto. Pedro è un buon esempio di come KTM stia cercando di tenere testa alla Ducati con la costanza.

Jack Miller ha notato che tutti e quattro i piloti danno feedback simili.

È una cosa positiva. KTM ha finalmente raggiunto un punto in cui ha sviluppato una linea chiara in tutti i settori. Gli ultimi anni sono stati ancora caratterizzati da grandi stravolgimenti. Nuovi telai, grandi cambiamenti aerodinamici e così via. Ora hanno trovato il loro sistema: Questo è il design del forcellone, questo è il motore. In questo modo si confondono meno i piloti. Di conseguenza, le dichiarazioni diventano più severe e i singoli piloti fanno solo piccoli passi a sinistra o a destra rispetto alla linea di base. Il pacchetto è il migliore che abbiano mai avuto in MotoGP. L'importante è che ora possano raggiungere questo livello ovunque. Dalla fase rivoluzionaria, stiamo passando all'evoluzione. È incredibile come la RC16 si sia sviluppata se si guarda alle fasi precedenti.

Se anche un principiante può cavarsela così bene con la RC16: È forse troppo facile da guidare e non è una moto da corsa?

O forse è un'ottima moto su cui siede un ottimo rookie! In ogni caso, Pedro Acosta è già entrato nella testa di Augusto Fernández. Si conoscono dalla Moto2. Per Augusto, che è un ragazzo incredibilmente fantastico, è un bel numero quello che Pedro ha messo a segno qui. Jack Miller la penserà allo stesso modo e anche Brad Binder inizierà a preoccuparsi. L'arrivo di Pedro è un campanello d'allarme per tutti gli altri piloti in gara! Finalmente KTM è riuscita a trattenere un pilota di altissimo livello e a non perderlo nella competizione come Jorge Martín.

Martín ha iniziato a fare faville in MotoGP e poi ha avuto il suo grande incidente in Portogallo. Questo non dimostra che non ci si può aspettare miracoli nemmeno dai super talenti al loro primo anno?

Assolutamente sì. La cosa più importante è che la sua squadra e l'intero ambiente applichino un po' il freno a mano nel suo primo anno. Non si preoccupi del suo talento, sapendo che potrà sbocciare solo con l'esperienza. Non si mette pressione e cerca di evitare il momento Jorge Martín aPortimão,seguito dalla panchina per infortunio. Nel 2024 dovrà raccogliere dati ed esperienze che gli serviranno per il giorno X. Bisogna guidarlo con attenzione e mostrargli la visione d'insieme, perché questi ragazzi si mettono abbastanza sotto pressione giorno per giorno, soprattutto Pedro Acosta. È veloce da solo. Non può lasciarsi trasportare dal momento, deve superare la Q1 e fare pochi giri senza stressarsi.

Quando arriverà il giorno X per lui?

Se KTM e lui crescono insieme, tra due o tre anni lo vedo al cento per cento, a caccia di podi gara dopo gara.