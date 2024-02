Alex Hofmann: A grande análise de Sepang, parte 1

Em exclusivo no SPEEDWEEK.com, o especialista da ServusTV avalia o desempenho da Ducati, KTM e Honda no primeiro teste de MotoGP, identifica os pontos fortes de Pedro Acosta e sabe quando é que o novato conta.

A Ducati terminou o teste de Sepang com uma liderança dominante. Será que os Reds encontraram algo de novo espetacularmente novo, ou simplesmente não ficaram parados?

Eles simplesmente desenvolveram a melhor base nos últimos anos e continuaram a trabalhar nela de forma consistente durante o inverno. A temporada durou até o final de novembro, então não se pode esperar nenhuma revolução até o início de fevereiro. O teste de Sepang confirmou mais ou menos o equilíbrio de forças do final do ano passado.

E os tempos de 1:56...

...não devem ser sobrevalorizados, na minha opinião. Vamos colocar as coisas desta forma: as condições foram perfeitas. Nunca choveu durante todo o teste e a evolução da pista nunca foi perturbada. Além disso, uma parte da pista tem um novo alcatrão. Não foi o puro desenvolvimento técnico que garantiu tempos mais quentes. Mas sim, toda a equipa deu um passo em frente, não apenas a Ducati. Todos os fabricantes registaram os seus melhores tempos pessoais.

Luca Marini disse que a Honda tinha dado o maior passo em termos relativos. Concorda?

Os tempos por volta foram melhores do que se poderia esperar. Joan Mir certamente usou o pneu certo no momento ideal e depois fechou os olhos. Na minha opinião, o fator decisivo foi o facto de muitos pilotos terem feito simulações de sprint. É preciso fazer um esforço para escolher os tempos e compará-los diretamente. Na volta seca, os tempos da Honda foram bons, mas já sabíamos isso do Marc Márquez no ano passado. Ele também foi capaz de fazer uma volta e outra.

Os tempos de Mir nas voltas longas foram 3 a 5 décimos mais rápidos por volta do que os das Ducatis.

Isso é um mundo! E nem sequer estamos no pelotão. As Hondas foram capazes de utilizar os seus potenciais pontos fortes nas simulações de sprint em Sepang. Na corrida, elas tenderão a ser eliminadas nas rectas. Meio segundo por volta é um mundo no atual MotoGP.

Sente-se uma espécie de otimismo silencioso na KTM. Concorda?

Quando o estreante Pedro Acosta aparece e, tirando dois pequenos erros, consegue fazer tempos assim sem erros, ou está ao mesmo nível do Brad Binder nas corridas longas, então é uma indicação clara de que o pacote está a funcionar muito bem. Sepang não é uma pista fácil, pelo contrário. Mostrar este desempenho aqui prova o quão bem ele já aperfeiçoou as suas capacidades. Como sempre, a sua fase de aprendizagem é muito curta. Ele é uma esponja vazia que absorve tudo. Pedro é um bom exemplo de como a KTM está a tentar fazer frente à Ducati com consistência.

Jack Miller notou que os quatro pilotos dão feedback semelhante.

Isso é bom. A KTM chegou finalmente a um ponto em que desenvolveu uma linha clara em todas as áreas. Os últimos anos ainda foram caracterizados por grandes mudanças. Novos quadros, grandes alterações aerodinâmicas e assim por diante. Agora encontraram o seu sistema: Este é o design do braço oscilante, este é o motor. Desta forma, confunde-se menos os ciclistas. Como resultado, as declarações tornam-se mais rigorosas e os pilotos individuais apenas dão pequenos passos para a esquerda ou para a direita em relação à linha de base. O pacote é o melhor que eles já tiveram no MotoGP. O importante é que agora podem atingir este nível em todo o lado. Da fase revolucionária, estamos agora a passar para a evolução. É incrível como a RC16 se desenvolveu quando olhamos para as fases anteriores.

Se até um novato consegue lidar tão bem com a RC16: Será que é demasiado fácil de conduzir e não é uma máquina de competição suficiente?

Ou talvez seja uma excelente moto em que está sentado um novato muito bom! Em todo o caso, Pedro Acosta já entrou na cabeça de Augusto Fernández. Eles conhecem-se do Moto2. Para Augusto, que é um tipo incrivelmente fantástico, é um número e tanto o que Pedro conseguiu aqui. Jack Miller vai sentir o mesmo, e Brad Binder também vai começar a preocupar-se. A chegada do Pedro é uma chamada de atenção para todos os outros pilotos no terreno! Finalmente a KTM conseguiu manter um piloto do mais alto nível de talento e não o perdeu para a concorrência como Jorge Martín.

Martín começou como um piloto de topo no MotoGP e teve imediatamente o seu grande acidente em Portugal. Isso não mostra que não se pode esperar milagres nem mesmo dos super talentos no seu primeiro ano?

É verdade. O mais importante é que a sua equipa e todo o seu ambiente accionem um pouco o travão de mão no seu primeiro ano. Ter calma com o talento, sabendo que ele só florescerá realmente com a experiência. Não se pressiona asi próprio e tenta evitar o momento Jorge Martín emPortimão, a que se segue obanco de suplentes.Em 2024, deverá recolher dados e experiências que o ajudarão a chegar ao dia X. É preciso guiá-lo com cuidado e mostrar-lhe o panorama geral, porque estes jogadores já estão muito pressionados no dia a dia, sobretudo o Pedro Acosta. Ele é rápido por si só. Não se pode deixar levar pelo momento, tem de passar pela Q1 e fazer as poucas voltas sem se stressar.

Quando é que o dia X vai chegar para ele?

Se a KTM e ele crescerem juntos, daqui a dois ou três anos vejo-o a cem por cento, a lutar pelos pódios corrida após corrida.