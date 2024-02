Trackhouse - Avec Brivio et Zeelenberg vers le succès ?

Il y a quelques mois à peine, le terme Trackhouse Racing était totalement inconnu dans le monde de la moto. Cela a changé grâce à l'approche très dynamique et professionnelle du propriétaire de Trackhouse, Justin Marks. La reprise rapide et manifestement très bien exécutée jusqu'à présent de la deuxième structure Aprilia MotoGP, qui débute la nouvelle saison avec les spécifications 2024 de la RS-GP ainsi que les pilotes gagnants Miguel Oliveira et Raul Fernandez, témoignait déjà du sérieux de l'équipe établie dans le milieu Nascar américain. Le propriétaire et maître d'œuvre Justin Marks s'est offert Davide Brivio, l'un des plus gros poissons du MotoGP.

L'Italien compte parmi les personnalités les plus respectées du paddock, et pas seulement en raison de son impressionnant CV dans le sport automobile - cinq pilotes MotoGP et quatre titres de constructeur à son actif. Outre ses capacités indéniables de leader, Brivio est également apprécié pour son fort caractère. Malgré son sang italien et sa passion profonde pour le sport automobile, cet homme de 59 ans est considéré comme réfléchi, équilibré et très résistant aux crises. C'est un homme qui est capable d'évaluer l'ensemble de la situation, mais qui a aussi un œil pour les détails et qui comprend exactement que seule une construction d'équipe réussie peut avoir du succès. Son dernier projet dans le championnat du monde MotoGP peut être qualifié de chef-d'œuvre. Il a transformé une équipe Suzuki moyenne en vainqueur grâce à un travail d'équipe. Joan Mir a remporté le titre en 2020.

Après une parenthèse de trois ans en Formule 1, le manager de course de motos décoré est revenu dans le camp des pilotes de MotoGP. Son arrivée au sein de l'équipe Trackhouse Racing donne lieu à une structure de direction de très haut niveau. En effet, Brivio fera de nouveau équipe avec Wilco Zeelenberg. Zeelenberg, qui est également un vétéran du sport professionnel en tant que pilote de championnat du monde (championnat du monde 250 cm3, vainqueur du GP à Hockenheim en 1990), occupe le rôle de manager de l'équipe Trackhouse Racing. L'interface la plus réussie a été le duo Brivio-Zeelenberg à l'époque glorieuse de Yamaha. Davide Brivio a joué un rôle déterminant dans le passage de Valentino Rossi dans le camp Yamaha. Zeelenberg, d'abord chef d'équipe couronné de succès dans le championnat du monde Supersport et Superbike, est passé à la catégorie reine en 2010 et a fait en sorte, avec Jorge Lorenzo et justement Davide Brivio, que la domination de Yamaha de cette époque se poursuive.

Lors des tests MotoGP à Sepang, le Néerlandais s'est exprimé sur le prochain retour au travail avec l'Italien.

"Nous connaissons tous très bien Davide Brivio. Son retour en tant que directeur de notre équipe est une très bonne nouvelle, pour moi et pour la structure Trackhouse. Il a une expérience incroyable dont nous allons tous profiter. C'est aussi très efficace avec lui, car nous n'avons pas à nous révéler mutuellement de nouveaux secrets".

Lorsqu'on lui demande ce qu'il attend de son nouveau vieux collègue, Zeelenberg répond : "Ses ambitions et sa passion pour le sport se situent en haut de l'échelle, tout comme son doigté politique et sa compréhension des besoins de l'équipe. Lorsqu'il s'agira de formuler les meilleures exigences, de trouver le bon budget et les bonnes ressources, ses points forts seront mis à profit. C'est là que nous attendons tous un avantage pour Trackhouse Racing".

Wilco Zeelenberg rejette les craintes de voir les deux managers s'opposer sur le fond : "Davide et moi, nous nous connaissons extrêmement bien et nous ne nous mordrons pas les doigts. Les forces sont clairement réparties. Alors que je m'occupe surtout de l'aspect technique, il sera particulièrement responsable de l'organisation générale. Nous avons déjà travaillé ensemble de cette manière par le passé et nous savons que cela fonctionne, notamment parce que nous nous respectons beaucoup".

Lors des tests officiels de pré-saison au Qatar (19 et 20 février), Davide Brivio assumera la responsabilité de son nouveau rôle pour la joint-venture italo-américaine MotoGP dans le Trackhouse Racing Box. En attendant, plus personne ne doute du sérieux du projet de Justin Marks.