Trackhouse - Successo con Brivio e Zeelenberg?

Solo pochi mesi fa il termine Trackhouse Racing era completamente sconosciuto nel mondo delle moto. Grazie all'approccio dinamico e professionale del proprietario di Trackhouse, Justin Marks, le cose sono cambiate. La rapida e finora evidentemente ben eseguita acquisizione della seconda struttura Aprilia MotoGP, che inizia la nuova stagione con le specifiche 2024 della RS-GP e con i piloti vincenti Miguel Oliveira e Raul Fernandez, ha già testimoniato la serietà del team affermatosi nella scena Nascar statunitense. La mente e il proprietario Justin Marks hanno ora catturato un altro pesce grosso della MotoGP, Davide Brivio.

L'italiano è una delle personalità più rispettate nel paddock, e non solo per il suo impressionante curriculum agonistico - cinque titoli piloti MotoGP e quattro titoli costruttori a suo nome. Oltre alle sue indiscusse capacità di leader, Brivio è apprezzato anche per il suo forte carattere. Nonostante il sangue italiano e la profonda passione per il motorsport, il 59enne è considerato lucido, equilibrato ed estremamente resistente alle crisi. Un uomo che sa valutare il quadro generale, ma che ha anche un occhio di riguardo per i dettagli e capisce che solo una struttura di squadra di successo a tutto tondo può avere successo. Il suo ultimo progetto nel Campionato del Mondo MotoGP può essere definito un capolavoro. Ha trasformato quello che era, per dirla in modo gentile, un team Suzuki mediocre in un team vincente grazie al lavoro di squadra. Joan Mir ha conquistato il titolo 2020 come fiore all'occhiello.

Dopo un'immediata escursione di tre anni in Formula 1, il pluridecorato manager di corse motociclistiche è tornato nel paddock della MotoGP. Il suo passaggio al team Trackhouse Racing ha portato a una struttura manageriale di altissimo livello. Brivio lavorerà di nuovo con Wilco Zeelenberg. Zeelenberg, che come pilota del campionato del mondo (campionato del mondo 250 cc, vincitore del GP di Hockenheim 1990) è anche un veterano dello sport professionistico, ha il ruolo di team manager del Trackhouse Racing. Il duo Brivio-Zeelenberg ha costituito l'interfaccia di maggior successo ai tempi della gloriosa Yamaha. Davide Brivio è stato determinante nel passaggio di Valentino Rossi alla Yamaha. Zeelenberg, inizialmente team boss di successo nei campionati mondiali Supersport e Superbike, è passato alla classe regina nel 2010 e, insieme a Jorge Lorenzo e Davide Brivio, ha assicurato la continuazione del dominio Yamaha in quei giorni.

Durante i test della MotoGP a Sepang, l'olandese ha parlato del prossimo ritorno con l'italiano.

"Conosciamo tutti molto bene Davide Brivio. Il suo ritorno come direttore del nostro team è un'ottima notizia, per me e per la struttura della pista. Ha un'incredibile quantità di esperienza di cui beneficeremo tutti. Con lui è anche molto efficace perché non dobbiamo raccontarci nuovi segreti".

Alla domanda su cosa si aspetta dal suo nuovo vecchio collega, Zeelenberg risponde : "La sua ambizione e la sua passione per questo sport sono di prim'ordine, così come il suo fiuto politico e la sua comprensione delle esigenze del team. Quando si tratterà di fare le richieste migliori, di trovare il budget e le risorse giuste, i suoi punti di forza entreranno in gioco. È qui che ci aspettiamo un vantaggio per Trackhouse Racing".

Wilco Zeelenberg respinge il timore che i due manager si ostacolino a vicenda: "Io e Davide ci conosciamo molto bene e non ci azzanneremo. I nostri punti di forza sono chiaramente divisi. Mentre io mi occuperò principalmente dell'aspetto tecnico, lui sarà responsabile dell'organizzazione generale. Abbiamo già lavorato insieme in questo modo in passato e sappiamo che funziona, anche perché ci rispettiamo molto.

In occasione dei test ufficiali pre-stagionali in Qatar (19/20 febbraio), Davide Brivio assumerà la responsabilità del suo nuovo ruolo per la joint venture italo-americana della MotoGP nel box Trackhouse Racing. Nel frattempo, nessuno dubita della serietà del progetto di Justin Marks.