Trackhouse - Sucesso com Brivio e Zeelenberg?

Há apenas alguns meses, o termo Trackhouse Racing era completamente desconhecido no mundo das motas. Graças à abordagem muito dinâmica e profissional do proprietário da Trackhouse, Justin Marks, esta situação mudou. A rápida e, até agora, obviamente muito bem executada aquisição da segunda estrutura da Aprilia MotoGP, que inicia a nova temporada com as especificações 2024 da RS-GP, bem como com os pilotos vencedores Miguel Oliveira e Raul Fernandez, já atestava a seriedade da equipa estabelecida no cenário da Nascar nos EUA. O mentor e proprietário Justin Marks conseguiu agora outro peixe graúdo do MotoGP, Davide Brivio.

O italiano é uma das personalidades mais respeitadas no paddock, e não apenas devido ao seu impressionante currículo de corridas - cinco pilotos de MotoGP e quatro títulos de construtores em seu nome. Para além das suas capacidades indiscutíveis como líder, Brivio é igualmente valorizado pelo seu forte carácter. Apesar de ter sangue italiano e uma paixão profunda pelo desporto motorizado, o homem de 59 anos é considerado equilibrado, equilibrado e extremamente resistente a crises. Um homem que sabe ver o panorama geral, mas que também tem olho para os pormenores e compreende que só uma estrutura de equipa completa pode ser bem sucedida. O seu último projeto até à data no Campeonato do Mundo de MotoGP pode ser descrito como uma obra-prima. Transformou uma equipa Suzuki mediana em vencedores através do trabalho de equipa. Joan Mir conquistou o título de 2020 como coroa de glória.

Depois de uma excursão imediata de três anos na Fórmula 1, o altamente condecorado diretor de corridas de motos regressou ao paddock de MotoGP. A sua mudança para a equipa Trackhouse Racing deu origem a uma estrutura de gestão de alto nível. Brivio vai agora trabalhar novamente com Wilco Zeelenberg. Zeelenberg, que como piloto do campeonato do mundo (campeonato do mundo de 250 cc, vencedor do GP em Hockenheim 1990) é também um veterano do desporto profissional, tem o papel de gestor de equipa na Trackhouse Racing. A dupla Brivio-Zeelenberg formou a interface mais bem sucedida nos gloriosos dias da Yamaha. Davide Brivio foi fundamental na mudança de Valentino Rossi para a Yamaha. Zeelenberg, inicialmente um chefe de equipa bem sucedido nos Campeonatos do Mundo de Supersport e Superbike, mudou para a categoria rainha em 2010 e, juntamente com Jorge Lorenzo e Davide Brivio, assegurou a continuação do domínio da Yamaha naqueles dias.

Durante o teste de MotoGP em Sepang, o holandês falou sobre o próximo regresso com o italiano.

"Todos nós conhecemos Davide Brivio muito bem. O seu regresso como chefe da nossa equipa é uma notícia muito boa, para mim e para a estrutura da pista. Ele tem uma experiência incrível da qual todos nós iremos beneficiar. É também muito eficaz com ele, porque não temos de contar novos segredos uns aos outros".

Quando lhe perguntamos o que espera do seu novo colega, Zeelenberg responde : "A sua ambição e paixão pelo desporto estão lá em cima, bem como o seu talento político e a sua compreensão das necessidades da equipa. Quando se trata de fazer as melhores exigências, de encontrar o orçamento e os recursos adequados, os seus pontos fortes vão entrar em ação. É aqui que todos esperamos uma vantagem para a Trackhouse Racing".

Wilco Zeelenberg rejeita os receios de que os dois directores se atrapalhem mutuamente: "Eu e o Davide conhecemo-nos muito bem e não nos vamos chatear um ao outro. Os nossos pontos fortes estão claramente divididos. Enquanto eu me ocuparei sobretudo da parte técnica, ele será responsável pela organização geral. Já trabalhámos juntos desta forma no passado e sabemos que funciona, até porque nos respeitamos muito.

No teste oficial de pré-temporada no Qatar (19/20 de fevereiro), Davide Brivio vai assumir a responsabilidade pelo seu novo papel na joint venture italo-americana de MotoGP na box da Trackhouse Racing. Entretanto, ninguém duvida da seriedade do projeto de Justin Marks.