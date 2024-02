Le chat sort du sac : Mielke fait du MotoGP et du DTM !

Nous n'attendons plus que la confirmation officielle de Sky Deutschland pour la présentation de l'équipe : Edgar "Eddie" Mielke (61 ans) reviendra en 2024 dans le championnat du monde de MotoGP et commentera les courses pour la chaîne payante Sky.





L'engagement de Mielke, fortement polarisé, vient d'être confirmé par le nouveau rédacteur en chef de Sky-Sport, Alexander Rösner, sur une plateforme médiatique de la branche. Il faut savoir que Rösner a travaillé dernièrement pour SAT1 et avant cela pour Sport1. Mielke et Rösner se connaissent encore de ces deux postes. Rösner n'est passé de Sat1 à Sky qu'en automne. Chez Sat1, c'est justement Gernot Bauer, qui a tenu les rênes du sport chez Discovery (Eurosport Allemagne) jusqu'en 2023, qui reprend le flambeau.





Mielke a déjà couvert le championnat du monde de moto de l'époque en tant que rédacteur indépendant pour la télévision publique allemande. Plus tard, il a été commentateur chez RTL pour le MotoGP à la télévision privée. Puis, il est passé chez Sport 1.







Mielke s'est également retrouvé plusieurs fois sur la sellette chez Eurosport et a proposé ses services aux responsables. Mais à l'époque, les portes étaient fermées. De 2015 à 2018, Ron Rinnguth, Johannes Orasche et finalement Harry Weber ont commenté sur Eurosport. Par la suite, à l'époque de ServusTV, Mielke n'était pas non plus un sujet de discussion pour les responsables de la Red Bull Media House.





Intéressant : selon ses propres dires, Mielke devrait continuer à commenter les courses DTM sur Sat1. Il y a cependant une collision piquante : c'est justement en juillet, lors de la classique DTM sur le Norisring, que Sat1 doit chercher un remplaçant, car à cette date, Mielke préfère l'événement allemand à domicile sur le Sachsenring au sport à quatre roues.