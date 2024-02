Il gatto è fuori dal sacco: Mielke si occupa di MotoGP e DTM!

Siamo in attesa della conferma ufficiale da parte di Sky Germania in merito alla presentazione del team: Edgar "Eddie" Mielke (61) tornerà nel Campionato del Mondo MotoGP nel 2024 e commenterà le gare per il canale televisivo a pagamento Sky.





L'ingaggio del polarissimo Mielke è stato confermato dal nuovo caporedattore di Sky Sport Alexander Rösner su una piattaforma del settore dei media. È bene conoscere i retroscena: Rösner è stato recentemente a SAT1 e prima ancora a Sport1. Mielke e Rösner si conoscono ancora da queste due emittenti. Rösner è passato da Sat1 a Sky solo in autunno. Gernot Bauer, che è stato responsabile dello sport di Discovery (Eurosport Deutschland) fino al 2023, prenderà il posto di Sat1.





Mielke ha già seguito i campionati mondiali di motociclismo come redattore freelance per la televisione pubblica. In seguito ha lavorato come commentatore per RTL per il MotoGP su una televisione privata. A questo è seguito un periodo a Sport 1.







Mielke si è anche presentato più volte sul tappeto di Eurosport e si è offerto ai responsabili. Tuttavia, all'epoca le porte erano chiuse. Dal 2015 al 2018, Ron Rinnguth, Johannes Orasche e infine Harry Weber hanno commentato a Eurosport. Anche in seguito, durante l'era di ServusTV, Mielke non è stato un problema per i responsabili della Red Bull Media House.





Fatto interessante: secondo le sue stesse dichiarazioni, Mielke continuerà a commentare le gare del DTM su Sat1. Tuttavia, c'è un problema: Sat1 dovrà cercare un sostituto per la classica del DTM al Norisring, proprio nel mese di luglio, poiché Mielke preferisce l'evento di casa tedesco al Sachsenring alle corse su quattro ruote in questa data.