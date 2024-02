Mielke faz MotoGP e DTM!

O comentador alemão Edgar Mielke vai acompanhar o Campeonato do Mundo de MotoGP no canal de televisão por subscrição Sky - o período de direitos do canal de televisão por subscrição para a Alemanha é atualmente de três anos.

Estamos apenas à espera da confirmação oficial da Sky Alemanha sobre a apresentação da equipa: Edgar "Eddie" Mielke (61) vai regressar ao Campeonato do Mundo de MotoGP em 2024 e comentar as corridas para o canal de televisão por subscrição Sky.





A contratação do altamente polarizador Mielke foi agora confirmada pelo novo editor-chefe da Sky Sport, Alexander Rösner, numa plataforma da indústria dos media. É importante conhecer os antecedentes: Rösner esteve mais recentemente na SAT1 e, antes disso, também na Sport1. Mielke e Rösner ainda se conhecem destas duas estações. Rösner só mudou da Sat1 para a Sky no outono. Gernot Bauer, que foi responsável pelo desporto na Discovery (Eurosport Deutschland) até 2023, assumirá o cargo na Sat1.





Mielke já fazia reportagens sobre os campeonatos do mundo de motociclismo como editor freelancer para a televisão pública. Mais tarde, trabalhou como comentador da RTL para o MotoGP na televisão privada. Seguiu-se uma passagem pela Sport 1.







Mielke também esteve várias vezes no tapete do Eurosport e ofereceu-se aos responsáveis. No entanto, na altura, as portas estavam fechadas. De 2015 a 2018, Ron Rinnguth, Johannes Orasche e finalmente Harry Weber comentaram no Eurosport. Mesmo depois disso - durante a era da ServusTV - Mielke não foi um problema para os criadores da Red Bull Media House.





Facto interessante: De acordo com as suas próprias declarações, Mielke vai continuar a comentar as corridas do DTM na Sat1. No entanto, há uma colisão interessante: a Sat1 terá de procurar um substituto para o clássico do DTM em Norisring, em julho, uma vez que Mielke prefere o evento alemão em casa, em Sachsenring, às corridas de quatro rodas nesta data.