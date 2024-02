Alex Hofmann: El gran análisis de Sepang, parte 2

Segunda parte del gran análisis de la primera prueba IRTA. Ayer, Alex analizó el rendimiento de Ducati, Honda y KTM, que puedes leer aquí:https://www.speedweek.com/motogp/news/218900/Alex-Hofmann-Die-grosse-Sepang-Analyse-Teil-1.htmlAquí tienes el resto de fabricantes y cuatro favoritos personales para el Campeonato del Mundo.







¿Qué has notado en Aprilia?

Van a tope. Conozco muy bien su forma de trabajar. Están llenos de emoción y a veces no ven el bosque por los árboles. Eso es un poco el peligro que veo. Aerodinámicamente, la moto es grande y hermosa. Pero, ¿no se estancan? Un ejemplo: Maverick Viñales tiene quizás el mayor talento de pilotaje de todos sus pilotos. Cuando dice que no siente la moto, eso debería hacer reflexionar al fabricante. Podría indicar que estás haciendo demasiado y perdiendo el instinto del piloto para la carretera.

¿Qué opinas de la decisión de Trackhouse de instalar a Davide Brivio?

Brillante. Todo bien hecho. Siempre ha habido gente sospechosa en el automovilismo, pero MotoGP ha hecho un buen trabajo barriendo a estos personajes en los últimos años. En Brivio tienen a un gran hombre en la salida. Sólo puede hacer bien a Aprilia, también en lo que respecta al hecho de que un equipo satélite debe tener sentido y no ser una carga para el fabricante.

Raúl Fernández todavía tiene que conformarse con la vieja moto hasta mitad de temporada. ¿Tiene sentido semejante duplicación?

Aprilia tiene simplemente el problema de la falta de tamaño de su departamento de competición. Es una escuadra pequeña, de élite, que tiene que intentar pilotar con poco presupuesto. A este alto nivel, con esta calidad y este ritmo de desarrollo, tener ocho motos a la altura de Ducati o KTM es el mayor reto de Aprilia en estos momentos.

¿Por qué?

Hay tantas cosas en juego que ni te lo imaginas. Control técnico, garantía de calidad, proveedores: todo tiene que encajar.

¿De dónde sacan los fabricantes los cuadros de carbono, por ejemplo?

Sólo puedo hablar de KTM. Técnicamente, como fabricante desarrollas un molde, que luego utilizan empresas especializadas para colocar, envolver y hornear los cuadros. Es importante no depender de un solo fabricante. A menudo es necesario planificar a corto plazo: Cuántas piezas traigo de qué evolución, y si un piloto ha fabricado una pérdida total, el proveedor debe poder aceptar pedidos rápidamente. Sin duda, Aprilia tiene aquí una desventaja en comparación con el Pierer Mobility Group. En Noale, simplemente no hay tantos puntos de acceso ni la densa red de proveedores que en Mattighofen.

¿Significa eso que KTM tiene los cuadros de carbono fabricados por diferentes productores?

Exactamente, no se han hecho dependientes de un solo fabricante. En las carreras hay dos caminos: o lo haces tú mismo y sabes exactamente lo que haces, o te aseguras de no depender de ningún proveedor. KTM tiene dos o tres socios en proyecto. También en el caso de que las cosas tengan que suceder con especial rapidez o se bloquee una línea de producción.

Yamaha ha dicho claramente que quiere entrar en el Campeonato del Mundo con un equipo satélite en 2025. Huele a VR46, ¿no?

La lógica dice que sí, pero hay negociaciones paralelas con Ducati. Hay dos corazones latiendo en el pecho de Valentino: Por un lado, están las conexiones con Yamaha, de la que también es embajador, y el campamento Yamaha, pero mientras Yamaha no consiga montar una moto ganadora, tendrán que financiar ellos mismos la diversión. Si VR46 ya no puede vender a sus patrocinadores victorias y podios como hacía con Ducati, entonces habrá que pagar un alto precio. En cuanto Yamaha saque una moto ganadora, Vale cambiará inmediatamente.

Así que no se ve eso para 2024.

Bueno, Yamaha ha dado un paso adelante con el motor, pero ¿pueden mejorar también la aerodinámica sin perder otros 5 o 6 km/h? A mediados del segundo día de pruebas, se notaba que los chicos estaban motivados, pero ya estaban chocando de nuevo contra el muro. Día tras día, los hombros siguen cayendo como durante los fines de semana de carrera del año pasado. Fabio se anima, se calienta, y entonces se da cuenta: la realidad golpea. Eso es diabólico para la psique de un piloto de carreras y se traslada al equipo. Puedo imaginarme a Fabio pronto poniendo en marcha a su manager con la orden de encontrarle un asiento en un equipo ganador - no importa lo barato que sea. Como ha demostrado Marc.

¿Qué te pareció la actuación de Marc durante los test de Sepang?

No han sido unos días libres de problemas. La moto no estaba tan preparada como para un equipo de fábrica. Pero ha dado muchas vueltas y en las simulaciones de sprint se ha dado cuenta de que ya iba bastante bien. Con los años, ha aprendido a evitar los problemas de la Honda. La Ducati tiene demasiada estabilidad de frenada para su gusto. Le mete mano a los hierros y entonces la cosa muestra estabilidad donde no debería haberla. Recuerda las imágenes: En la Honda, su rueda trasera estaba realmente saltando. Ahora tiene agarre y la empuja hacia adelante. Tiene que dar este paso y cambiarlo. Una vez que lo ha conseguido, se vuelve peligroso para los demás.

¿Demasiada estabilidad puede ser mala?

La Ducati tiene una distancia entre ejes más larga que la Honda. Eso la hace menos ágil. Así que no podrá saltar de repente, como permitía la Honda. Pecco ha adaptado perfectamente su estilo a la Ducati: ¡Mira lo tranquilo y suave que se mueve sobre la moto en contraste con el piloto de rodeo Marc! Entonces, qué puede hacer el jefe de equipo Francesco Carchedi: Quitar gradualmente el agarre trasero de Marc. Pero en cuanto se dé cuenta de cómo puede utilizarlo, volverá a exigirlo. El estilo de pilotaje de Marc se encuentra actualmente en esta fase de transición. Esperemos a la prueba de Qatar.

Impresión personal: Se contuvo en Sepang.

No quiere ser el favorito al título desde el principio en Qatar, pase lo que pase. No quiere eso a ningún precio. Quiere trabajar en paz, y cuando se apaguen las luces en Qatar el domingo, volverá a ser Marc-time de todos modos. Hasta entonces, intentará agachar la cabeza y pasar la presión a los demás.

¿Y en Qatar?

Luchará por la primera fila en la sesión de clasificación, y estoy bastante seguro de que ahí es donde empezará.

¿Y tus favoritos?

La Bestia parece estar de vuelta y es una amenaza real si se mantiene sano. No hace falta hablar de las cualidades de Pecco y Martín. Además de Marc. Los pelotones están muy juntos. Al final, el más fuerte mentalmente ganará el título. Pecco ha vuelto a ganarse el número 1, pero la presión en la caldera con un Enea Bastianini en forma aumenta para él. Marc Márquez está al acecho a dos boxes de distancia. Y seguro que Jorge Martín no querrá volver a perder el título en la última carrera. En mi opinión, este año el duelo se convertirá en una lucha a cuatro bandas.

¿Será sucio o respetuoso?

Todos ellos son tipos inteligentes. Saben que el precio es demasiado alto para juegos estúpidos. No hemos visto el tipo de acción que solíamos ver en el pasado, donde la gente corría unos contra otros o se daban órdenes de equipo a escondidas. Puede que haya algunas escaramuzas verbales fuera de la pista, pero por lo demás todo será justo y limpio, estoy convencido de ello. Y eso es lo que me gusta de MotoGP.