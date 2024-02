Alex Hofmann : la grande analyse de Sepang, partie 2

L'expert de ServusTV évalue cette fois-ci en exclusivité sur SPEEDWEEK.com Yamaha et Aprilia. Jusqu'à quel point Marc Márquez a-t-il déjà décrypté la Ducati ? D'où viennent les cadres en carbone et qui va se battre pour le championnat du monde ?

Deuxième partie de la grande analyse du premier test IRTA. Hier, Alex a analysé les performances de Ducati, Honda et KTM, à lire ici:https://www.speedweek.com/motogp/news/218900/Alex-Hofmann-Die-grosse-Sepang-Analyse-Teil-1.htmlVoici le reste des constructeurs et quatre favoris personnels au championnat du monde.







Qu'est-ce qui t'a frappé chez Aprilia ?

Ils mettent les gaz à fond. Je connais très bien leur façon de travailler. Pleine d'émotion, et parfois ils ne voient pas la forêt. C'est un peu le danger que je vois. Sur le plan aérodynamique, la moto est géniale, magnifique aussi. Mais est-ce qu'ils ne se dispersent pas ? Un exemple : Maverick Viñales est peut-être doté du plus grand talent de pilotage de tous leurs pilotes. S'il dit une fois qu'il ne sent pas la moto, cela devrait te faire réfléchir en tant que constructeur. Cela pourrait signifier que l'on en fait trop et que l'on perd l'instinct du pilote sur la piste.

Que penses-tu de l'initiative de Trackhouse d'installer Davide Brivio ?

C'est du génie. Tout a été fait correctement. Dans le sport automobile, des personnes douteuses sont apparues par le passé, mais le MotoGP a fait du bon travail ces dernières années pour balayer ces personnages. Avec Brivio, ils ont un homme de premier plan au départ. Il ne peut que faire du bien à Aprilia - également dans la perspective qu'une équipe satellite doit avoir du sens et ne pas être un fardeau pour le constructeur.

Raúl Fernandez doit encore se contenter de l'ancienne moto jusqu'à la mi-saison. De tels doublons sont-ils judicieux ?

Aprilia a tout simplement le problème du manque de taille de son département course. C'est une petite troupe élitiste qui doit essayer de monter cette chose avec un petit budget. A ce niveau élevé, avec cette qualité et ce rythme de développement, avoir huit motos au même niveau que Ducati ou KTM est actuellement le plus grand défi d'Aprilia.

Parce que ?

Il y a tellement de choses en jeu que c'est inimaginable. Contrôle technique, assurance qualité, fournisseurs : tout doit concorder.

Où les constructeurs se procurent-ils leurs cadres en carbone, par exemple ?

Je ne peux parler que de KTM. Techniquement, en tant que fabricant, tu développes un moule à partir duquel des entreprises spécialisées fabriquent les cadres, les enroulent et les cuisent. Il est donc important de ne pas dépendre d'un seul producteur. Il faut souvent planifier à court terme : Combien de pièces de quelle évolution vais-je fournir, et si un pilote a subi un dommage total, le fournisseur doit être en mesure d'accepter rapidement les commandes. Dans ce domaine, Aprilia a certainement un désavantage par rapport au Pierer Mobility Group. À Noale, il n'y a tout simplement pas la diversité des accès et la densité du réseau de fournisseurs qu'il y a à Mattighofen.

Cela signifie que KTM fait fabriquer ses cadres en carbone par différents producteurs ?

Exactement, ils ne dépendent pas d'un seul fabricant. Dans le sport automobile, il y a deux façons de procéder : soit tu le fais toi-même et tu sais exactement ce que tu fais, soit tu t'assures de ne pas dépendre d'un fournisseur. KTM a deux ou trois partenaires dans le pipeline. Même dans le cas où il faut aller particulièrement vite ou si une ligne de production est bloquée.

Yamaha a clairement déclaré vouloir participer au championnat du monde en 2025 avec une équipe satellite. Ça sent le VR46, non ?

C'est logique, mais en parallèle, il y a des négociations avec Ducati. Il y a deux cœurs qui battent dans la poitrine de Valentino : d'une part, il y a les liens avec Yamaha, dont il est aussi l'ambassadeur, et le camp Yamaha, mais tant que Yamaha ne parvient pas à mettre en place une moto gagnante, ils doivent aussi financer eux-mêmes le plaisir. Si VR46 ne peut plus vendre de victoires et de podiums à ses sponsors comme avec Ducati, cela a un prix élevé. Dès que Yamaha mettra une moto gagnante, Vale changera immédiatement.

Tu ne vois donc pas cela pour 2024.

Bon, Yamaha a fait un pas en avant au niveau du moteur, mais est-ce qu'ils peuvent aussi faire de même au niveau de l'aérodynamique sans perdre à nouveau 5 ou 6 km/h ? Au milieu de la deuxième journée de test, on a remarqué que les gars sont motivés, mais qu'ils foncent déjà dans le mur. Ainsi, jour après jour, les épaules continuent de s'affaisser comme lors des week-ends de course de l'année dernière. Fabio se gonfle, il a chaud, et puis il se rend compte que la réalité frappe. C'est diabolique pour la psyché d'un coureur et cela se répercute sur l'équipe. J'imagine que Fabio mettra bientôt son manager en marche avec pour mission de lui trouver une place dans une équipe gagnante - même si elle est bon marché. Exactement comme Marc l'a montré.

Qu'as-tu pensé de la performance de Marc lors des tests de Sepang ?

Ce n'était pas une journée sans problèmes. La moto n'était pas aussi bien préparée que dans une équipe d'usine. Mais il a fait beaucoup de tours et il a pu constater lors des simulations de sprint qu'il était déjà pas mal. Au fil des années, il a appris à contourner les problèmes de la Honda. La Ducati a beaucoup trop de stabilité au freinage pour ses habitudes. Il croise les fers et l'engin montre alors une stabilité là où il ne devrait pas y en avoir. Souviens-toi des images : Sur la Honda, sa roue arrière a vraiment sauté. Maintenant, il y a du grip et ça le pousse tout droit. Il doit franchir cette étape et changer cela. Une fois qu'il l'a compris, cela devient dangereux pour les autres.

Une trop grande stabilité peut-elle être mauvaise ?

La Ducati a plus d'empattement que la Honda. Cela la rend moins agile. Il ne pourra donc plus s'enfoncer brusquement, comme le permettait la Honda. Pecco a parfaitement adapté son style à la Ducati : Regarde comme il se déplace calmement et smooth sur la moto, à la différence du cavalier de rodéo Marc ! Ce que le chef d'équipe Francesco Carchedi peut donc faire : Retirer progressivement l'adhérence à l'arrière de Marc. Mais dès qu'il aura compris comment l'utiliser, il le réclamera à nouveau. Le style de conduite de Marc se trouve actuellement dans cette phase de transition. Attendons le test du Qatar.

Impression personnelle : à Sepang, il s'est retenu.

Il ne veut surtout pas se présenter au Qatar en tant que favori pour le titre. Il ne le veut à aucun prix ! Il veut travailler tranquillement, et quand le feu s'éteindra dimanche au Qatar, ce sera de nouveau Marc-time. D'ici là, il essaiera de rester bas et de mettre la pression sur les autres.

Et au Qatar ?

Il se battra pour la première ligne lors des qualifications et je suis presque sûr qu'il partira de là.

Alors, tes favoris ?

La Bestia semble être de retour et est très dangereux, s'il reste en bonne santé. Nous n'avons pas besoin de discuter des qualités de Pecco et Martín. Plus Marc. Tous les paquets sont très proches les uns des autres. Au final, c'est le plus fort mentalement qui remportera le titre. Pecco a encore gagné le numéro 1, mais la pression monte chez lui dans le chaudron avec un Enea Bastianini en forme. Deux box plus loin, Marc Márquez est en embuscade. Et Jorge Martín ne voudra certainement pas perdre une nouvelle fois le titre dans la dernière course. D'un duel, on passe à mon avis à une lutte à quatre cette année.

Est-ce que ça va être sale ou est-ce que ça va se passer de manière respectueuse ?

Ce sont tous des garçons intelligents. Ils savent que le prix à payer est trop élevé pour des jeux stupides. Cela fait longtemps que nous n'avons plus vu d'actions comme celles qui consistaient à rouler ensemble les uns contre les autres ou à distribuer des ordres d'équipe cachés. Il y aura peut-être quelques escarmouches verbales en dehors de la piste, mais sinon tout sera fair and sqare, j'en suis convaincu. Et c'est ce qui me plaît dans le MotoGP.