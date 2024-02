Alex Hofmann: La grande analisi di Sepang, parte 2

Questa volta, l'esperto di ServusTV valuta Yamaha e Aprilia in esclusiva su SPEEDWEEK.com. Fino a che punto Marc Márquez ha già decifrato la Ducati? Da dove vengono i telai in carbonio e chi lotterà per il campionato del mondo?

Seconda parte della grande analisi del primo test IRTA. Ieri Alex ha analizzato le prestazioni di Ducati, Honda e KTM, che potete leggere qui: https://www.speedweek.com/motogp/news/218900/Alex-Hofmann-Die-grosse-Sepang-Analyse-Teil-1.htmlEcco i restanti costruttori e i quattro favoriti per il Campionato del Mondo.







Cosa hai notato dell'Aprilia?

Vanno a tutto gas. Conosco bene il loro modo di lavorare. Sono pieni di emozioni e a volte non riescono a vedere il legno per gli alberi. Questo è un po' il pericolo che vedo. Dal punto di vista aerodinamico, la moto è fantastica e bellissima. Ma non si impantanano? Un esempio: Maverick Viñales è forse dotato del più grande talento di guida di tutti i piloti. Quando dice che non riesce a sentire la moto, questo dovrebbe far riflettere i produttori. Potrebbe indicare che si sta facendo troppo e si sta perdendo l'istinto del pilota per la strada.

Cosa ne pensa della scelta di Trackhouse di affidarsi a Davide Brivio?

Brillante. Tutto è stato fatto bene. In passato ci sono sempre state persone poco raccomandabili negli sport motoristici, ma negli ultimi anni la MotoGP ha fatto un buon lavoro per spazzare via questi personaggi. Con Brivio hanno un uomo di punta all'inizio. Può solo fare bene all'Aprilia, anche perché un team satellite deve avere un senso e non essere un peso per il costruttore.

Raúl Fernandez deve ancora accontentarsi della vecchia moto fino a metà stagione. Ha senso una simile duplicazione?

Aprilia ha semplicemente il problema della mancanza di dimensioni del suo reparto corse. È una squadra piccola e d'élite che deve cercare di correre con un budget ridotto. A questo livello, con questa qualità e questo ritmo di sviluppo, avere otto moto alla pari con Ducati o KTM è la sfida più grande per Aprilia in questo momento.

Perché?

Ci sono così tante cose in gioco che non si possono nemmeno immaginare. Controllo tecnico, garanzia di qualità, fornitori: tutto deve combaciare.

Ad esempio, da dove si procurano i telai in carbonio i produttori?

Posso parlare solo di KTM. Tecnicamente, come produttore sviluppate uno stampo, che viene poi utilizzato da aziende specializzate per posare, avvolgere e cuocere i telai. È importante non dipendere da un unico produttore. Spesso è necessaria una pianificazione a breve termine: Quanti pezzi devo portare da quale evoluzione, e se un pilota ha fabbricato una perdita totale, il fornitore deve essere in grado di accettare gli ordini rapidamente. Aprilia ha sicuramente uno svantaggio rispetto al Gruppo Pierer Mobility. A Noale, semplicemente, non ci sono tanti punti di accesso e una fitta rete di fornitori come a Mattighofen.

Questo significa che KTM fa realizzare i telai in carbonio da diversi produttori?

Esattamente, non si sono resi dipendenti da un solo produttore. Nelle corse ci sono due strade: o fai da te e sai esattamente cosa stai facendo, oppure ti assicuri di non dipendere da un fornitore. KTM ha due o tre partner in cantiere. Anche nel caso in cui le cose debbano accadere con particolare rapidità o una linea di produzione sia bloccata.

Yamaha ha dichiarato chiaramente di voler entrare nel Campionato del Mondo con un team satellite nel 2025. Sembra di sentire l'odore della VR46, non è vero?

La logica dice di sì, ma ci sono trattative parallele con la Ducati. Ci sono due cuori che battono nel petto di Valentino: da un lato ci sono i legami con la Yamaha, di cui è anche ambasciatore, e il campo Yamaha, ma finché la Yamaha non riuscirà a mettere insieme una moto vincente, dovrà finanziarsi da sola il divertimento. Se VR46 non è più in grado di vendere ai suoi sponsor vittorie e podi come faceva con Ducati, allora il prezzo da pagare sarà alto. Non appena la Yamaha metterà in commercio una moto vincente, Vale cambierà immediatamente.

Quindi non è previsto per il 2024.

La Yamaha ha fatto un passo avanti con il motore, ma può migliorare anche l'aerodinamica senza perdere altri 5 o 6 km/h? A metà del secondo giorno di test, si capiva che i ragazzi erano motivati, ma si stavano già scontrando di nuovo con un muro. Giorno dopo giorno, le spalle continuano a cedere come durante i weekend di gara dell'anno scorso. Fabio si gonfia, si scalda, e poi si rende conto: la realtà colpisce. Questo è diabolico per la psiche di un pilota e viene trasferito alla squadra. Posso immaginare che Fabio faccia presto intervenire il suo manager con l'ordine di trovargli un posto in una squadra vincente, anche se a basso costo. Proprio come ha dimostrato Marc.

Cosa pensa delle prestazioni di Marc durante i test di Sepang?

Non sono stati giorni privi di problemi. La moto non era preparata come avrebbe dovuto essere per un team ufficiale. Ma ha fatto molti giri e durante le simulazioni di sprint si è reso conto che andava già abbastanza bene. Nel corso degli anni ha imparato a evitare i problemi della Honda. La Ducati ha una stabilità in frenata troppo elevata per i suoi gusti. Lui si mette a smanettare sui ferri e poi la moto mostra una stabilità che non dovrebbe esserci. Ricordate le immagini: Con la Honda, la sua ruota posteriore era davvero saltellante. Ora ha aderenza e la spinge dritta. Deve fare questo passo e cambiarlo. Una volta che l'ha capito, diventa pericoloso per gli altri.

Una stabilità eccessiva può essere negativa?

La Ducati ha un passo più lungo della Honda. Questo la rende meno agile. Quindi non sarà in grado di saltare all'improvviso, come invece permetteva la Honda. Pecco ha adattato perfettamente il suo stile alla Ducati: Guardate come si muove con calma e disinvoltura sulla moto, a differenza del rodeo rider Marc! Quindi cosa può fare il capo equipaggio Francesco Carchedi: Togliere gradualmente il grip al posteriore di Marc. Ma non appena si renderà conto di come può usarlo, lo reclamerà di nuovo. Lo stile di guida di Marc è attualmente in questa fase di transizione. Aspettiamo il test del Qatar.

Impressione personale: a Sepang si è trattenuto.

Non vuole essere il favorito per il titolo al via in Qatar, con qualsiasi mezzo. Non lo vuole a nessun costo! Vuole lavorare in pace e quando domenica si spegnerà il semaforo in Qatar, sarà di nuovo Marc-time. Fino ad allora, cercherà di tenere la testa bassa e di scaricare la pressione sugli altri.

E in Qatar?

Lotterà per la prima fila in qualifica e sono quasi certo che partirà da lì".

Quindi i vostri favoriti?

La Bestia sembra essere tornato ed è una vera minaccia se rimane in salute. Non c'è bisogno di parlare delle qualità di Pecco e Martín. E poi Marc. I gruppi sono tutti molto vicini. Alla fine, il più forte mentalmente vincerà il titolo. Pecco si è guadagnato ancora una volta il posto numero 1, ma la pressione nel calderone con un Enea Bastianini in forma sta aumentando per lui. Marc Márquez è in agguato a due box di distanza. E Jorge Martín non vorrà certo perdere il titolo all'ultima gara. A mio parere, quest'anno il duello si trasformerà in una lotta a quattro.

Sarà sporca o rispettosa?

Sono tutti ragazzi intelligenti. Sanno che il prezzo è troppo alto per giochi stupidi. Non abbiamo visto il tipo di azione che si vedeva in passato, quando le persone correvano l'una contro l'altra o impartivano ordini di squadra nascosti. Forse ci sarà qualche scaramuccia verbale fuori dalla pista, ma per il resto sarà tutto corretto, ne sono convinto. Ed è questo che mi piace della MotoGP.