Alex Hofmann: A grande análise de Sepang, parte 2

Desta vez, o especialista da ServusTV avalia a Yamaha e a Aprilia em exclusivo no SPEEDWEEK.com. Até que ponto Marc Márquez já decifrou a Ducati? De onde vêm os quadros de carbono e quem vai lutar pelo campeonato do mundo?

Parte 2 da grande análise do primeiro teste IRTA. Ontem, Alex analisou o desempenho da Ducati, Honda e KTM, que pode ler aqui:https://www.speedweek.com/motogp/news/218900/Alex-Hofmann-Die-grosse-Sepang-Analyse-Teil-1.htmlAqui estão os restantes construtores e quatro favoritos pessoais para o Campeonato do Mundo.







O que é que notaste na Aprilia?

Eles andam a todo o gás. Conheço muito bem a sua forma de trabalhar. Cheios de emoção e, por vezes, não conseguem ver o que está à vista. É um pouco o perigo que eu vejo. Aerodinamicamente, a mota é óptima e bonita. Mas será que não estão a ficar atolados? Um exemplo: Maverick Viñales é talvez abençoado com o maior talento de pilotagem de todos os seus pilotos. Quando ele diz que não consegue sentir a mota, isso deve dar-nos que pensar enquanto fabricante. Pode indicar que se está a fazer demasiado e a perder o instinto do piloto para a estrada.

O que acha da decisão da Trackhouse de instalar Davide Brivio?

Brilhante. Tudo foi feito corretamente. Sempre houve pessoas duvidosas no desporto motorizado no passado, mas o MotoGP tem feito um bom trabalho a eliminar essas personagens nos últimos anos. Com Brivio, eles têm um homem de topo no início. Ele só pode fazer bem à Aprilia - também no que diz respeito ao facto de uma equipa satélite ter de fazer sentido e não ser um fardo para o fabricante.

Raúl Fernandez ainda tem de se contentar com a velha mota até meio da época. Será que esta duplicação faz sentido?

A Aprilia tem simplesmente o problema da falta de dimensão do seu departamento de corridas. É uma equipa pequena, de elite, que tem de tentar correr com um orçamento pequeno. A este nível elevado, com esta qualidade e este ritmo de desenvolvimento, ter oito motos ao nível da Ducati ou da KTM é o maior desafio da Aprilia neste momento.

Porquê?

Há tantas coisas envolvidas que nem sequer consegues imaginar. Controlo técnico, garantia de qualidade, fornecedores: tudo tem de se encaixar.

Onde é que os fabricantes vão buscar os quadros de carbono, por exemplo?

Só posso falar da KTM. Tecnicamente, como fabricante, desenvolve-se um molde, que é depois utilizado por empresas especializadas para colocar, envolver e cozer os quadros. É importante não estar dependente de um único fabricante. Muitas vezes, é necessário um planeamento a curto prazo: Quantas peças devo trazer e de que evolução, e se um piloto fabricou uma perda total, o fornecedor deve ser capaz de aceitar encomendas rapidamente. Neste domínio, a Aprilia tem certamente uma desvantagem em relação ao Pierer Mobility Group. Em Noale, simplesmente não existem tantos pontos de acesso e uma rede densa de fornecedores como em Mattighofen.

Isso significa que a KTM tem os quadros de carbono fabricados por diferentes produtores?

Exatamente, eles não se tornaram dependentes de um único fabricante. Nas corridas, há duas maneiras: ou se faz tudo sozinho e se sabe exatamente o que se está a fazer - ou se garante que não se está dependente de um fornecedor. A KTM tem dois ou três parceiros na calha. Também no caso de as coisas terem de acontecer muito rapidamente ou de uma linha de produção estar bloqueada.

A Yamaha afirmou claramente que quer entrar no Campeonato do Mundo com uma equipa satélite em 2025. Cheira a VR46, não é?

A lógica diz que sim, mas há negociações paralelas com a Ducati. Há dois corações batendo no peito de Valentino: por um lado, há as conexões com a Yamaha, para quem ele também é um embaixador e o acampamento da Yamaha, mas enquanto a Yamaha não consegue montar uma moto vencedora, eles têm que financiar a diversão eles mesmos. Se a VR46 já não consegue vender aos seus patrocinadores vitórias e pódios como fazia com a Ducati, então haverá um preço elevado a pagar. Assim que a Yamaha lançar uma mota vencedora, a Vale mudará imediatamente.

Portanto, não se vê isso para 2024.

Bem, a Yamaha deu um passo em frente com o motor, mas será que eles também podem melhorar a aerodinâmica sem perder mais 5 ou 6 km/h? A meio do segundo dia de testes, era possível ver que os rapazes estavam motivados, mas já estavam a ir contra a parede novamente. Dia após dia, os ombros continuam a cair como nos fins-de-semana de corrida do ano passado. O Fabio enche-se de energia, está quente, e depois apercebe-se: a realidade bate à porta. Isto é diabólico para a psique de um piloto de corridas e é transferido para a equipa. Imagino o Fabio a pôr o seu manager em ação para lhe arranjar um lugar numa equipa vencedora - por mais barata que seja. Tal como Marc demonstrou.

O que achaste do desempenho do Marc durante o teste de Sepang?

Não foram de forma alguma uns dias sem problemas. A moto não estava tão preparada como para uma equipa de fábrica. Mas ele fez muitas voltas e apercebeu-se, durante as simulações de sprint, que já estava a ir muito bem. Ao longo dos anos, ele aprendeu a evitar os problemas da Honda. A Ducati tem demasiada estabilidade de travagem para o seu gosto. Ele corta os ferros e então a coisa mostra estabilidade onde não deveria haver nenhuma. Lembrem-se das fotografias: Na Honda, a roda traseira estava mesmo a saltar. Agora ele tem aderência e empurra-a para a frente. Ele tem de dar este passo e mudá-lo. Assim que o conseguir, torna-se perigoso para os outros.

Demasiada estabilidade pode ser má?

A Ducati tem uma distância entre eixos maior do que a Honda. Isso torna-a menos ágil. Portanto, ele não poderá saltar de repente, como a Honda permitia. Pecco adaptou o seu estilo na perfeição à Ducati: Veja como ele se move com calma e suavidade na moto, em contraste com o piloto de rodeio Marc! Então, o que o chefe de equipa Francesco Carchedi pode fazer: Tirar gradualmente a aderência traseira do Marc. Mas assim que ele se aperceber de como a pode usar, vai exigi-la de novo. O estilo de pilotagem de Marc está atualmente nesta fase de transição. Vamos esperar pelo teste do Qatar.

Impressão pessoal: Ele conteve-se em Sepang.

Ele não quer ser o favorito ao título no início do Qatar, venha o inferno ou a água alta. Ele não quer isso a qualquer preço! Quer trabalhar em paz e, quando as luzes se apagarem no Qatar, no domingo, será novamente Marc-time. Até lá, ele vai tentar manter a cabeça baixa e passar a pressão para os outros.

E no Qatar?

Ele vai lutar pela primeira linha na qualificação e tenho quase a certeza que é aí que vai começar.

Então, os vossos favoritos?

La Bestia parece estar de volta e é uma verdadeira ameaça se se mantiver saudável. Não precisamos de discutir as qualidades de Pecco e Martín. E ainda Marc. Os grupos estão todos muito próximos uns dos outros. No final, o mais forte mentalmente ganhará o título. Pecco voltou a ser o número 1, mas a pressão no caldeirão com um Enea Bastianini em forma está a aumentar para ele. Marc Márquez está à espreita a duas boxes de distância. E Jorge Martín certamente não vai querer perder o título novamente na última corrida. Na minha opinião, um duelo vai transformar-se numa luta a quatro este ano.

Vai ser sujo ou vai ser respeitoso?

São todos tipos inteligentes. Sabem que o preço é demasiado elevado para jogos estúpidos. Não temos visto o tipo de ação que costumávamos ver no passado, em que as pessoas corriam umas contra as outras ou distribuíam ordens de equipa escondidas. Talvez haja algumas escaramuças verbais fora da pista, mas de resto tudo será justo e correto, estou convencido disso. E é isso que eu gosto no MotoGP.