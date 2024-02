Da non perdere: Presentazione Red Bull KTM alle 10.00

Tra meno di quattro settimane, il primo vincitore della stagione 2024 della MotoGP sarà incoronato sotto i riflettori di Doha, prima del secondo test pre-stagionale che si terrà in Qatar il 19 e 20 febbraio. Una serie di presentazioni di squadre accorcerà l'attesa fino ad allora:



12 febbraio: Red Bull KTM Factory Racing

13 febbraio: Repsol Honda, Madrid/Spagna

15 febbraio: LCR Honda

18 febbraio: Aprilia Racing, Doha/Qatar

28 febbraio: Prima Pramac Racing

La Red Bull KTM prenderà il via all'inizio di questa settimana. Brad Binder, che lo scorso anno si è classificato quarto nel Campionato del Mondo, si appresta ad affrontare la sua quinta stagione in MotoGP (e la decima in assoluto con KTM). Jack Miller, che è tornato alla casa austriaca lo scorso anno, completerà dieci stagioni nella classe regina nel 2024.

La RC16 appena verniciata non sarà svelata nell'ambito di una presentazione tradizionale, ma come parte di un nuovo concetto digitale. Gli appassionati sono invitati a dare un'occhiata al sito ktm.com alle ore 10.00. Il programma di streaming in collaborazione con motogp.com inizierà mezz'ora prima, in diretta su SPEEDWEEK.com: