Não perca: Apresentação da Red Bull KTM às 10h

Depois do teste de Sepang, as apresentações das equipas de MotoGP continuam esta semana, com a Red Bull KTM Factory Racing Team, liderada por Brad Binder e Jack Miller, a receber o lançamento digital esta segunda-feira.

Em menos de quatro semanas, o primeiro vencedor da época de MotoGP de 2024 será coroado sob os holofotes de Doha, antes da realização do segundo teste de pré-época no Qatar, a 19 e 20 de fevereiro. Uma série de apresentações das equipas irá encurtar a espera até lá:



12 de fevereiro: Red Bull KTM Factory Racing

13 de fevereiro: Repsol Honda, Madrid/Espanha

15 de fevereiro: LCR Honda

18 de fevereiro: Aprilia Racing, Doha/Qatar

28 de fevereiro: Prima Pramac Racing

A Red Bull KTM vai dar o pontapé de saída no início desta semana. Brad Binder, que terminou em quarto no Campeonato do Mundo do ano passado, está a entrar na sua quinta temporada de MotoGP (e a décima no total com a KTM). Jack Miller, que regressou ao construtor austríaco no ano passado, vai completar dez épocas na categoria rainha em 2024.

A RC16 acabada de pintar não será revelada numa apresentação tradicional, mas sim num novo conceito digital. Os fãs são convidados a dar uma vista de olhos em ktm.com às 10h00. O programa de streaming em cooperação com o motogp.com terá início meia hora antes - em direto no SPEEDWEEK.com: